A milli takım, Roma sınavı öncesi Turkcell TBG'de çalıştı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubunda yer aldığı periyodun İtalya sınavı öncesinde hazırlıklarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yaptığı antrenmanla başlattı. Milliler, elemenin üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile karşılaşacak.

antrenmanın akışı ve basına açık bölüm:

Antrenman, basına açık olarak ilk 10 dakikasiyle başladı. Sporcular ısınma hareketleriyle maça hazırlık sürecine girerken, basına kapalı bölümde teknik ekip tarafından taktik çalışmalar yürütüldü. Çalışma, karşılaşma rotasyonları ve maç içi senaryolar üzerine yoğunlaştı.

maç takvimi ve saha detayları:

Ay-yıldızlılar, pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda'yı konuk edecek. Teknik ekip, kısa süre içinde Rijit seyahat programı ve maç planlamasını tamamlayarak oyuncu dinlenmesi ve antrenman yoğunluğunu dengelemeyi amaçlıyor.

Antrenmanı, Efes forması giyen Ercan Osmani ve Beşiktaşlı basketbolcular saha kenarından takip etti. Bu oyuncuların saha kenarında olmalarının nedeni olarak, kaynakta belirtildiği üzere yarın ve çarşamba günü oynanacak EuroLeague maçları gösterildi; bu nedenle söz konusu oyuncular antrenmanı kenardan izlemek durumunda kaldı.

Milli takımın teknik kadrosu, iki maçlık pencereyi verimli kullanmak için hem fiziki hem de taktiksel hazırlıklara öncelik veriyor. Basına açık bölümün sınırlı tutulması, ekip içi iletişim ve maç stratejilerinin gizliliğini koruma amacını taşıyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda oynayacağı İtalya karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla başladı.