Sarıyer'de arama çalışmaları 23. saate girdi

Sarıyer'de kayıp aslanı bulmaya yönelik arama kurtarma çalışmaları, 23. saate girildiği anlarda sürdü. Bölgedeki ekiplerin çalışmaları genişletilirken, kayıp hayvanın kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma da devam ediyor.

komando timlerinin görevi:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, arazi içinde güvenlik önlemleri almak ve arama ekiplerinin çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla ormanlık alana girdi. Timler, zorlu arazi koşullarında emniyetli bir çevre sağlamak için konuşlandırıldı.

arama ve soruşturmanın kapsamı:

Yetkililer, arama alanını genişleterek hem hayvanın bulunmasına hem de olayın arka planının aydınlatılmasına odaklanıyor. Kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiği konusunda yürütülen çalışmalar arama faaliyetleriyle eş zamanlı ilerletiliyor.

Çalışmaların ilerleyişi ve elde edilecek yeni bulgulara göre ekiplerin yönlendirilmesi ile soruşturmanın kapsamı güncellenecek. Bölgedeki güvenlik ve kamu sağlığı önlemleri öncelikli tutuluyor.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA BAĞLI KOMANDO TİMLERİ ARAZİ İÇİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAK ÜZERE BÖLGEYE GELDİ