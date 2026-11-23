Marmaris Sinematek yeni bir döneme giriyor:

Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla genişleyen proje, Kasım ve Aralık aylarında sinemaseverleri döneminin seçkin yapıtlarıyla buluşturuyor. Tazelenme Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Kampüsü bünyesinde iki yıldır yürütülen Sinematek dersleri, bu destekle daha geniş kitlelere ulaşan bir eğitim ve kültür girişimine dönüştü.

Yeni program, sinema tarihinin önemli örneklerini yerel izleyiciyle buluşturarak hem estetik hem de düşünsel bir bakış alanı sunmayı hedefliyor. Küratörlüğü ve gösterim düzeni, Sinematek bölümü öğrencilerinin katkıları ve belediyenin iş birliğiyle şekillendi.

Program ve gösterimler:

Bu ayın ana teması "İnsanın Görkemli Direnişi: Hayat, Umut ve Varoluş Üçlemesi" olarak belirlendi. Programa dahil edilen yapıtlar, insan yaşamı, umut ve mücadelenin sinemadaki farklı anlatılarını öne çıkarıyor. Seçilen filmler şunlar:

Vittorio De Sica imzalı Bisiklet Hırsızları, Federico Fellini’nin Cabiria’nın Geceleri ve Charles Chaplin’in olgunluk dönemi önemli yapıtlarından Sahne Işıkları.

Gösterimler 24 Kasım - 8 Aralık tarihleri arasında, her hafta salı günü saat 16.00’da Kültür ve Sanat Evinde gerçekleştirilecek. İlk gösterim, programın açılış filmi olarak 24 Kasım tarihinde Bisiklet Hırsızları ile yapılacak.

Katılım ve erişim:

Etkinlikler, Tazelenme Üniversitesi Sinematek bölümü öğrencilerinin yanı sıra tüm Marmaris halkına açıktır ve ücretsizdir. Gösterimler aynı zamanda katılımcılara klasik sinema metinleri üzerinden tartışma ve öğrenme imkânı da sağlayacak şekilde planlandı.

Marmaris Sinematek, yerel kültür yaşamını güçlendirmeyi ve izleyiciyi sinemanın tarihsel ve düşünsel mirasıyla buluşturmayı amaçlayan süreklilik arz eden bir programın parçası olarak devam edecek.

MARMARİS SİNEMATEK BAŞLIYOR