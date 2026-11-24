Toplantının gündemi:
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen yönetim değerlendirme toplantısı, Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya hastane yönetim ekibi katılarak kurumun genel işleyişi ve yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.
Önümüzdeki dönem faaliyetleri:
Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı. Katılımcılar uygulama öncelikleri ve beklenen adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunarak hizmet süreçlerinin etkinliği üzerine değerlendirmeler yaptı.
Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik konu başlıkları öne çıktı; yönetim ekibi farklı uygulama önerilerini paylaşarak değerlendirmenin kapsamını genişletti.
MENGÜCEK GAZİ HASTANESİNDE YÖNETİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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