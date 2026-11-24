çalışma alanları ve kapsam:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yapılan yatırımlar, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Hükümet Caddesi ile Yazıkent, Kızılca, Madran ve Güre mahallelerinde; Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi'nde; Çine ilçesinde Cumhuriyet, Şehler ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Topçam, Kasar, Bölüntü, Akçaova, Seferler ve Bedirler mahallelerinde; Didim ilçesinde Cumhuriyet, Yeşilkent ve Hacı Bektaşi Veli caddelerinde; Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu, Mimar Sinan Mahallesi bisiklet yolu, Tabakhane Köprüsü, Muğla, Adnan Menderes ve Ali İhsan Paşa bulvarları ile Dağeymiri ve Gölhisar mahallelerinde; Germencik ilçesinde Ortaklar, Balatcık, Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde; Karacasu ilçesinde Işıklar Mahallesi'nde; Koçarlı ilçesinde Kasaplar Mahallesi'nde; Köşk ilçesinde Ilıdağ ve Sarıçam mahallelerinde; Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi'nde; Kuyucak ilçesinde Yeşildere ve Belenova mahallelerinde; Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezi, Ordu Caddesi ile Ocaklı, Derebaşı, Aşağıyakacık, Ovacık ve Doğandere mahallelerinde; Söke ilçesinde Halil Öcal Caddesi'nde; Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Salavatlı mahallelerinde; Yenipazar ilçesinde Eğridere Mahallesi ve muhtelif noktalarda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

hedefler, güvenlik ve belediye açıklaması:

Projelerde sadece yol yüzeyleri yenilenmiyor; aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler, işaretleme ve bisiklet yolu düzenlemeleri gibi uygulamalar da hayata geçiriliyor. Çalışmalar, kent içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve ulaşım altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Özlem Çerçioğlu kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 17 ilçemizin tamamında ulaşım yatırımlarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Kentimizin dört bir yanında projelerimizi hayata geçiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. AYDIN’IN TÜM İLÇELERİNDE, ONLARCA FARKLI NOKTADA AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLARLA KENTİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR.