Diyarbakır sabahı sisin etkisiyle görünmez oldu:

Diyarbakır'da günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis etkili oldu. Şehir, beyaz bir örtüye bürünürken binalar ve sokaklar sis tabakasının arkasında kayboldu. Kentin birçok noktasında sisin yoğunluğu hissedildi ve şehir silüeti ancak zaman zaman seçilebildi.

görüş mesafesi ve günlük yaşam:

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar geriledi. Bu durum, özellikle sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar için görüşü güçleştirdi; araç sürücüleri hızlarını düşürüp dörtlülerini yakarak ilerledi. Kent içi ulaşımda yavaşlama ve dikkat artırma gerekliliği ortaya çıktı.

ulaşımda aksamalar ve alınan önlemler:

Sis nedeniyle kentte karayolu trafiğinin yanı sıra hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Yetkililer ve sürücüler, sisin etkili olduğu saatlerde düşük hız, takip mesafesinin artırılması ve sis lambalarının kullanılması gibi tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Gün içinde sisin dağılmasıyla normale dönmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS, KENTİ ADETA GÖRÜNMEZ KILDI. GÖRÜŞ MESAFESİNİN 20 METRELERE KADAR DÜŞTÜĞÜ KENTTE HAVA TRAFİĞİNDE DE AKSAMALAR YAŞANDI.