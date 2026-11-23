sarıyer'de bildirilen 'aslan' ihbarına ilişkin kapsamlı inceleme tamamlandı

olayın ortaya çıkışı ve müdahale:

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde, 22 Kasım 2026 akşamı ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin veteriner hizmetleri bölgeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında bölge hem havadan hem karadan tarandı; olay yerine termal kameralı drone gönderildi, ekipler araziyi taradı ve olası görüntü kaydı için yemleme ile hareket sensörlü fotokapanlar kullanıldı.

arama sonuçları ve görüntü incelemesi:

Yürütülen saha çalışmalarında somut bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Ayrıca, 23 Kasım 2026 günü ekiplerin eline geçen farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin teknik incelemesi sonucunda söz konusu hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin gözetildiği; tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ve kontrollerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü vurgulandı. Ekiplerin, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğu kaydedildi.

İstanbul Valiliği: "Aslan görüldüğüne dair somut bir bulguya rastlanmadı"