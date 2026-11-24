Olayın ayrıntıları:

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yaylalarda hayvanların barındığı çadırların devrilmesine neden oldu. Fırtına sırasında çadırların altında kalan sürüler tehlike atlattı; üreticiler seferber olarak yüzlerce koyunu kurtardı.

Üreticilerin müdahalesi:

Çadırların çöktüğü alanlarda bulunan üreticiler, enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için müdahalede bulundu. Olayda bir koyun telef oldu, bir koyunun ise yaralandığı bildirildi. Sürü sahipleri, koyunları güvenli bölgelere almak için araçlara yükleyip Erzincan merkezdeki köylerine taşıdı.

Yaşananlar ve üreticilerin değerlendirmesi:

Üreticilerden Yücel Elitaş, rüzgarın şiddetiyle hayvan çadırlarının çöktüğünü belirterek, yüzlerce koyunu son anda kurtardıklarını ve rüzgarın artması üzerine yayladan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Çadırları yeniden kurma ve onarma çalışmaları, rüzgarın devam etmesi nedeniyle durduruldu.

ERZİNCAN'DA FIRTINA NEDENİYLE HAYVAN ÇADIRLARI DEVRİLDİ