ULUSDER başkanı'nın 24 Kasım mesajı:

ULUSDER Başkanı Özcan Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin toplumun gelişmesi ve ülkenin geleceğinin inşasındaki hayati rolüne dikkat çekti. Polat, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını; karakter, sorumluluk ve umut taşıyan nesiller yetiştirme görevi olduğunu belirtti.

Eğitimin kalkınmadaki önemi:

Polat, nitelikli eğitimin güçlü toplum ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olduğuna vurgu yaparak, ülkenin en büyük sermayesinin eğitimle yetişen, düşünen ve üreten nesiller olduğunu ifade etti. Mesajında bilim, teknoloji, sanayi ve ekonomi alanlarında hedeflenen başarılara ulaşmanın arkasında öğretmenlerin emeğinin bulunduğunu belirtti ve eğitim yatırımlarının uzun vadeli toplumsal kazançlar sağladığını işaret etti.

Öğretmene minnet ve anma:

Özcan Polat, meslek erbabı öğretmenlerin sabrı, sevgisi ve fedakârlığının gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miraslardan olduğunu vurguladı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında veya ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirten Polat, ülkedeki aydınlık yarınlar için öğretmenlere teşekkür etti.

Polat'ın mesajı, öğretmenlerin bir çocuğun hayatına dokunarak toplumsal dönüşümü başlatma gücüne sahip olduğu ve bu nedenle eğitimin önceliklendirilmesi gerektiği çağrısını tekrarladı. 24 Kasım vesilesiyle Özcan Polat; öğretmenlerin özverili çalışmalarına dikkat çekip tüm eğitim camiasının gününü kutladı.

ULUSDER’DEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI: "BİR ÜLKENİN GELECEĞİ, ÖĞRETMENLERİN ELLERİNDE ŞEKİLLENİR"