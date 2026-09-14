Nilüfer'de incir emeği ve tatları akçalar göl kıyısında kutlandı

Akçalar-Fadıllı İncir Festivali'nde siyah incir ve üreticiler ön plandaydı

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Akçalar-Fadıllı İncir Festivali, Akçalar Göl Kıyısı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte incir stantları, yerel lezzetler ve halk gösterileri alana renk katarken, günün sonunda Karaf grubunun konseriyle festival sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri de açılışa katıldı.

Üretim verileri ve belediyenin çalışmaları:

Festival açılışında konuşan Başkan Şadi Özdemir, siyah inciri tanıtma ve üreticiyi destekleme amaçlı projeler yürüttüklerini belirtti. Özdemir, "Dünya incir üretiminin yaklaşık üçte birinin Türkiye’de yapıldığını" ve "Türkiye’de ise ilk sırada Bursa’mız geliyor. Burada da en çok üretimi Nilüfer yapıyor" ifadelerini kullandı. Nilüfer'de 2 bin 300 dönüm arazide incir üretildiğini vurgulayan Özdemir, "Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre yaklaşık yüzde 30 ürün artışı görülüyor. 3 bin ton üzerinde ürün bekliyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi ile NİLKOOP iş birliğinde Fadıllı Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda sürdürülen üretimden yaklaşık 12 ton ürün beklediklerini aktaran Özdemir, üretim maliyetlerindeki artışların çiftçiyi zorladığına dikkat çekti: "Gübre, ilaç, işçilik ve üretim maliyetleri artıyor. İncir ise düşük fiyattan alıcı buluyor. Üreticimiz emeğinin karşılığını alamıyor."

Başkan Özdemir, siyah incirin tanıtımı ve üreticinin güçlenmesi için kooperatifleşmenin önemine işaret ederek şu çağrıyı yineledi: "Merkezi hükümetin tarıma tabii ki başta incir olmak üzere diğer meyvelerimize, sebzelerimize, ürünlerimize, tahılımıza, buğdayımıza gerekli destekleri vermesi lazım. Dünyanın her yerinde, gelişmiş tüm ülkelerde tarıma çok büyük destek veriyorlar. Bütçeden çok büyük paylar ayırıyorlar. Biz ne yazık ki burada aynı desteği veremiyoruz tarıma. Çünkü şunu biliyoruz ki fabrika yapacak, ev yapacak araziyi her yerde buluruz da bu siyah inciri üretebileceğimiz tarlaları, bahçeleri, bağları hiçbir yerde bulamayız. Buraların örgütlü bir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü örgütlenmezsek biz buradan para kazanma şansımız yok. O nedenle daha önce de önermiştim. Bölgede mutlaka kooperatifleşmeliyiz."

Lezzet yarışmaları ve ödüller:

Festivalde düzenlenen yarışmalar da ilgi gördü. Jüri değerlendirmeleri sonucunda "En İyi İncir Yetiştiricisi" yarışmasında birinciliği Berre Kargılı alırken, ikinci Gökhan Arıca, üçüncü ise Gökhan Aktaş oldu. "İncirli Lezzetler Yemek Yarışması"nda ise Fadile Yeprem "Bademli İncir Galette" ile birinci, Nevin Pınar "Çıtır İncir Yatağında Mutancana" ile ikinci, Sevgi Vatan "İncir Köşkü" ile üçüncü olarak ödüllendirildi.

Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileri, stantlardaki tadım etkinlikleri ve üreticilerle yapılan görüşmeler festival programının öne çıkanları arasında yer aldı. Etkinlik, akşam düzenlenen Karaf konseriyle tamamlandı ve katılımcılar hem lezzetleri hem de üretim süreçlerini yerinde görme fırsatı buldu.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN SİYAH İNCİRİ TANITMAK VE ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN DÜZENLEDİĞİ 12. AKÇALAR-FADILLI İNCİR FESTİVALİ, AKÇALAR GÖL KIYISI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İNCİR STANTLARI İLE YEREL LEZZETLERİN SERGİLENDİĞİ VE YARIŞMALARIN DÜZENLENDİĞİ FESTİVAL, KARAF GRUBUNUN KONSERİ İLE SON BULDU.