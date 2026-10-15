Dolar 49,4109 +0,07%
Euro 55,5099 +0,48%
Bist 12.080,62 -0,31%
Altın Gram 6.627,46 +1,56%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 104,83 -1,16%
--°

Yozgat'ta hayvan pazarları Sorgun hariç yeniden hizmete girdi

Yozgat'ta 23 Eylül'de şap nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları, Sorgun hariç kent genelinde yeniden açıldı; Sorgun pazarı daha sonra açılacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yozgat'ta hayvan pazarları Sorgun hariç yeniden hizmete girdi

Yozgat'ta hayvan pazarları yeniden hizmete başladı

Yozgat'ta, 23 Eylül tarihinde şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları, Sorgun ilçesi hariç kent genelinde tekrar hizmet vermeye başladı. Üreticiler ve yetiştiriciler pazarların açılmasını olumlu karşıladı.

Neden kapatılmıştı:

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla pazarları geçici süreyle kapatma kararı almıştı. Bu tedbir çerçevesinde alınan kısıtlamalar, veteriner denetimleri ve bulaş riskine karşı uygulanan izleme çalışmaları kapatmanın temel gerekçeleri olarak gösterildi.

Süreç ve beklentiler:

Sorgun Hayvan Pazarı ise çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacak; kesin tarih henüz ilan edilmedi. Yetkililer, pazarların açılmasının ardından denetimlerin sürdürüleceğini ve üretici ile tüketicilerin sağlık koşullarına ilişkin bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtiyor. Pazarların yeniden açılması, bölgede hayvancılıkla uğraşanların satış ve tedarik zincirinde rahatlama sağlayacak.

YOZGAT&#039;TA HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILDI (ARŞİV)

YOZGAT'TA HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILDI (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli’nin ulaşımı Ferah caddesiyle daha konforlu hale geliyor
images

Muğla'da 'İyilik Var' platformu gönüllülerle buluşuyor
images

Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale
images

Başkan Şimşek Karaoğlanlı’da esnaf ve sakinlerin taleplerini not aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fidan, CICA zirvesinde Herzog konuşurken salonu terk etti

Yağcılar köyünde husumet cinayeti: imam odun darbeleriyle yaşamını yitirdi

Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü

Balıkesir'de sağanakta koordineli seferberlik: büyükşehir ve BASKİ 20 ilçede sahada

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor