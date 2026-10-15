Yozgat'ta hayvan pazarları Sorgun hariç yeniden hizmete girdi

Yozgat'ta hayvan pazarları yeniden hizmete başladı

Yozgat'ta, 23 Eylül tarihinde şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları, Sorgun ilçesi hariç kent genelinde tekrar hizmet vermeye başladı. Üreticiler ve yetiştiriciler pazarların açılmasını olumlu karşıladı.

Neden kapatılmıştı:

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla pazarları geçici süreyle kapatma kararı almıştı. Bu tedbir çerçevesinde alınan kısıtlamalar, veteriner denetimleri ve bulaş riskine karşı uygulanan izleme çalışmaları kapatmanın temel gerekçeleri olarak gösterildi.

Süreç ve beklentiler:

Sorgun Hayvan Pazarı ise çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacak; kesin tarih henüz ilan edilmedi. Yetkililer, pazarların açılmasının ardından denetimlerin sürdürüleceğini ve üretici ile tüketicilerin sağlık koşullarına ilişkin bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtiyor. Pazarların yeniden açılması, bölgede hayvancılıkla uğraşanların satış ve tedarik zincirinde rahatlama sağlayacak.

YOZGAT'TA HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILDI (ARŞİV)