Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3475 +0,15%
Bist 12.244,29 +0,25%
Altın Gram 6.680,27 +1,30%
EUR/USD 1,1222 +0,06%
Brent Petrol 102,90 -1,32%
--°

Yozgat'ta refüje çarpan araç devrildi: üç kişi Yozgat şehir hastanesi'ne sevk edildi

Yozgat-Ankara karayolu Saray köyü mevkiinde refüje çarpan 55 ZC 513 plakalı otomobildeki sürücü Z.H. ile A.H. ve H.T. yaralandı; Z.H.'nin durumu ağır, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta refüje çarpan araç devrildi: üç kişi Yozgat şehir hastanesi'ne sevk edildi

Kaza ve ilk müdahale:

Saray köyü mevkiinde, Yozgat-Ankara karayolu üzerinde 55 ZC 513 plakalı otomobilin sürücüsü Z.H., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve araç devrildi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası ekiplerin ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi; yaralılar güvenli bir şekilde araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücü Z.H. ile otomobilde bulunan A.H. ve H.T. yaralandı. Yaralı üç kişi, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre sürücü Z.H.'nin sağlık durumu ağır olarak kaydedildi.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, karayolları ekipleri trafiğin akışını sağlamak için çalışma yaptı.

YOZGAT’TA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.-

YOZGAT’TA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.-

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadıköy bulvarı'nda mal paylaşımı tartışması ölümle sonuçlandı
images

Akyazı'da ormanlık alanda kaybolan alzaymır hastası için 200 kişilik arama sürüy...
images

Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı
images

çukuru atlatmaya çalışırken kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya neden oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren kardeşlerin birlikte çekilmiş fotoğrafı geride kaldı

Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı

çukuru atlatmaya çalışırken kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya neden oldu

Hukukun sınırlarını genişleten yargıç Navi Pillay'e Nobel Barış Ödülü

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor