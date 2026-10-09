Yozgat'ta refüje çarpan araç devrildi: üç kişi Yozgat şehir hastanesi'ne sevk edildi

Kaza ve ilk müdahale:

Saray köyü mevkiinde, Yozgat-Ankara karayolu üzerinde 55 ZC 513 plakalı otomobilin sürücüsü Z.H., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve araç devrildi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası ekiplerin ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi; yaralılar güvenli bir şekilde araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücü Z.H. ile otomobilde bulunan A.H. ve H.T. yaralandı. Yaralı üç kişi, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre sürücü Z.H.'nin sağlık durumu ağır olarak kaydedildi.

Kaza ile ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, karayolları ekipleri trafiğin akışını sağlamak için çalışma yaptı.

YOZGAT’TA REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİLİN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.-