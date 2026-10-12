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Yozgat’ta uyuşturucuya darbe: eldiven içinde 4 bin 600 lira ele geçirildi

Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonda M.B. ve S.Y.'nin adreslerinde uyuşturucu, paketleme malzemesi ve eldivene gizlenmiş 4.600 TL ele geçirildi; 2 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat’ta uyuşturucuya darbe: eldiven içinde 4 bin 600 lira ele geçirildi

operasyonun detayları:

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yürüttü. Tespit edilen şüpheliler M.B. ve S.Y.'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

ele geçirilen materyaller:

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 pipet, paketleme malzemesi ve eldiven içine gizlenmiş 4 bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

hukuki süreç:

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOZGAT’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

YOZGAT’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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