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Çerkeş'in beyaz örtüsü: lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sıcaklık sıfırın altına düştü, lapa lapa yağan kar kısa sürede ilçe merkezini beyazla ördü; yağış akşama kadar sürebilir.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Çerkeş'in beyaz örtüsü: lapa lapa yağan kar havadan görüntülendi

Çerkeş'te kar yağışı havadan görüntülendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu ve yağış havadan görüntülendi.

hava koşulları:

İlçede hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle başlayan kar, özellikle yüksek kesimlerde hızlı bir biçimde etkisini gösterdi. Meteorolojik veriler ve yerel gözlemler, yağışın akşam saatlerine kadar ara ara devam edebileceğini işaret ediyor.

görüntü ve örtü:

Lapa lapa yağan karın ardından ilçe merkezi kısa sürede bir beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının havadan kaydedilen görüntüleri, yerleşim alanlarındaki değişimi ve karın yer seviyesindeki etkisini görsel olarak ortaya koydu.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

ÇANKIRI’NIN ÇERKEŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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