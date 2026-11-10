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Horoztepe'nin buluntuları Alacahöyük'ün kraliyet mezarlarıyla örtüşüyor

Tokat Horoztepe'de bulunan Erken Tunç Çağı eserlerinin Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarıyla benzerliği, yeni bilimsel kazı ihtiyacını gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:01

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Horoztepe'nin buluntuları Alacahöyük'ün kraliyet mezarlarıyla örtüşüyor

Horoztepe buluntuları ve arkeolojide yeni soru işaretleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, Erbaa ilçesindeki Horoztepe'de ortaya çıkan Erken Tunç Çağı eserlerinin Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarında bulunan buluntularla dikkat çekici bir benzerlik gösterdiğini açıkladı. Çizikci, bu paralelliğin bölgenin erken dönem metal işçiliği ve inanç pratiklerine ilişkin düşünceleri yeniden gözden geçirme gereği doğurduğunu belirtti.

Horoztepe'nin arkeolojik önemi:

Horoztepe, 1950'li yıllarda Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok'un çalışmalarıyla bilim dünyasında tanınmıştı. Çizikci, milattan önce 2200-2000 yıllarına tarihlenen mezar buluntularının dönemin teknik ve sembolik dünyasına ışık tuttuğunu vurguladı. Ancak ele geçirilen materyalin bir kısmının kaçak kazılar sonucu ortaya çıkması, buluntuların bağlamının tam olarak anlaşılmasını zorlaştırıyor.

Bilimsel kazı çağrısı ve koruma ihtiyacı:

Çizikci, Horoztepe'de yürütülecek sistematik bilimsel kazıların eserlerin ait olduğu toplumsal yapıyı, üretim ilişkilerini ve ritüel uygulamaları daha net ortaya koyacağını söyledi. Ayrıca Horoztepe kökenli 40 eserin Türkiye'ye iadesinin bölgenin kültürel mirası açısından önem taşıdığını belirtti ve eserlerin çıkarıldığı alanın korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Çevredeki yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetler arkeolojik belgelere ulaşmayı güçleştiriyor; bu nedenle Çizikci, bölgede kurtarma kazıları yapılması çağrısında bulundu. Uzun vadede planlanacak bilimsel çalışmalara bağlı olarak Horoztepe buluntuları, Anadolu'nun Erken Tunç Çağı konusundaki veri tabanına yeni ve aydınlatıcı katkılar sağlayabilir.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEKİ HOROZTEPE’DE BULUNAN ERKEN TUNÇ ÇAĞI ESERLERİNİN BULUNDUĞU ALAN DRON...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEKİ HOROZTEPE’DE BULUNAN ERKEN TUNÇ ÇAĞI ESERLERİNİN BULUNDUĞU ALAN DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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