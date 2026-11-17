Gökdelen yüzeyinde günlük rutin

İstanbul Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'ndeki bir gökdelenin dış cephe temizliği sırasında görev yapan endüstriyel dağcılar, çalışmalarını havadan drone ile kaydeden görüntülere yansıdı. Yüksek katlı binaların dış cephelerini temizleyen ekip, özel ip ve emniyet donanımı ile asılı halde çalışıyor; mesleğin doğası gereği hata payı neredeyse sıfır.

Çalışanlar, yükseklik korkusunu zamanla yendiklerini ve işin rutin bir hale geldiğini söylüyor. Görev sırasında en belirgin risk unsurunun ise rüzgar olduğu defalarca vurgulanıyor; rüzgarlı havada çalışılmıyor.

Deneyim, eğitim ve yükseklik sınırı:

Endüstride 10 yıldır görev yapan Emrah Balıkçı, binanın 32 katlı olduğunu ve bunun yaklaşık 150 metreye tekabül ettiğini belirtti. Hava koşullarına bağlı olarak bu tür işler normalde bir hafta ile on gün arasında sürebilirken, olumsuz şartlarda buradaki işin 15-20 gün süreceği ifade edildi.

Balıkçı, bu mesleğe başlamadan önce bir haftalık bir eğitim aldıklarını, yurt dışından gelen hocalarla eğitimin tekrarlandığını söyledi: "Bu iş en ufak hatayı kabul etmiyor. Bunu ehliyet gibi düşünün." Ayrıca şimdiye kadar en yüksek 200 metreye kadar çıktıklarını, alışınca fark etmediklerini anlattı.

Teknik zorluklar ve kişisel deneyimler:

Ümmet Balıkçı, ağabeyiyle birlikte dört yıldır sektörde olduğunu ve buranın 100 metreyi aşkın olduğunu kaydetti. Üçgen ya da köşe yapısına sahip binalarda rüzgarın yönlendirmesi nedeniyle güçlük yaşandığını, köşelere geldiklerinde arka cepheye doğru itildiklerini anlattı.

Ümmet, ilk kez çalışmaya başlandığında cama yapışan vantuzları bıraktığında oluşan boşluk hissinden dolayı bir ürperti olabildiğini ifade etti: "İlk zamanlar korku olabiliyor, ama zamanla alışıyorsun." Kendisinin işi eğlenceli bulduğunu ve kapalı alanda çalışamayan bazı kişiler için bu mesleğin çekici olduğunu sözlerine ekledi. Abisinin ise 13 yıldır bu işi yaptığı belirtildi.

Görüntüler, hem işin fiziki gereksinimini hem de güvenliğin önemini ortaya koyuyor. Ekipler, eğitim, disiplin ve uygun ekipman ile çalışmayı sürdürürken, rüzgar ve hava koşulları nedeniyle risk algısını yüksek tutuyor ve tehlike oluştuğunda çalışmalarını durduruyorlar.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 100 METREYİ AŞKIN YÜKSEKLİKTEKİ GÖKDELENİN DIŞ CEPHE TEMİZLİĞİNİ YAPAN ENDÜSTRİYEL DAĞCILAR, ZORLU MESAİLERİ SIRASINDA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.