Olayın özeti:

Sinop-Erfelek yolu Osmaniye Mahallesi mevkiinde bir aracın çarpması sonucu telef olan yaban domuzu, yol kenarındaki su kanalının içinde kaldı. Bölgeden edinilen bilgiye göre hayvan yiyecek ararken yola yaklaştı ve çarpmanın ardından kanal içerisinde hareketsiz bulundu. Kanalın müdahalesinin Sinop Belediyesi yetkisinde olması nedeniyle çözüm beklentisi belediyeye yöneldi.

Kaza ve hayvanın durumu:

Olayda hayvanın yaşamını yitirdiği ve cesedin kanal içinde kalmasının hem görüntü hem de sağlık açısından sorun oluşturduğu bildirildi. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair resmi ayrıntılar paylaşılmamış olsa da, bölgedeki trafik ile yaban hayvanı hareketliliğinin çarpışmaya neden olduğu bilgileri öne çıkıyor.

Belediye müdahalesi ve temizlik ihtiyacı:

Su kanalının Sinop Belediyesi kontrolünde olması, hayvanın çıkarılması ve kanalın temizlenmesi sorumluluğunu belediye ekiplerine veriyor. Bölge sakinleri, çevre temizliği ve hijyen nedeniyle cesedin kısa sürede çıkarılmasını ve kanalın temizlenmesini talep ediyor. Telef olan hayvanın alınması, kanalın dezenfeksiyonu ve çevresel önlemler öncelikli yapılacak işler arasında sayılıyor.

Çevresel ve sağlık boyutu:

Kanaldaki cesedin zamanında alınmaması kötü koku, haşere artışı ve su kirlenmesi risklerini artırır; bu yüzden yetkililerin hızlı müdahalesi hem görüntü kirliliğinin giderilmesi hem de halk sağlığının korunması açısından önem taşıyor. Bölgedeki vatandaşlar belediye ekiplerinden acil çözüm bekliyor.

SİNOP’TA BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU TELEF OLAN YABAN DOMUZU, YOL KENARINDAKİ SU KANALINDA BULUNDU.