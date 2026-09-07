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Yükselen'de yerel hayatı belgeleyen köy müzesi açıldı

Giresun Alucra'ya bağlı Yükselen köyünde, Erol Ekiz'in yıllar içinde derlediği yöresel eşya ve kültürel değerler yeni köy müzesinde ziyaretçiyle buluştu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yükselen'de yerel hayatı belgeleyen köy müzesi açıldı

Yükselen köyünde yeni kültür durağı hizmete girdi

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Yükselen köyünde, geçmişten günümüze bölgenin kültürel ve tarihi yaşamına ışık tutan eserlerin sergilendiği köy müzesi açıldı. Müze, yöre sakini Erol Ekiz tarafından yıllar içerisinde toplanan parçalarla oluşturuldu.

Müzenin koleksiyonu:

Sergilenen eserler arasında geçmiş dönemlerde günlük yaşamda kullanılan yöresel eşya, araç ve gereçler ile bölgenin kültürel değerlerini yansıtan objeler yer alıyor. Düzenlenen bölümlemeler, ziyaretçilere Yükselen ve çevresinin gündelik yaşamına dair somut izler sunuyor.

Açılış töreni ve ziyaretçi ilgisi:

Açılış törenine Alucra Kaymakamı Doğan Can Kandemir, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından protokol üyeleri müzeyi gezerek eserleri inceledi ve koleksiyona ilişkin bilgiler aldı.

Müze, Yükselen köyünde yerel tarihin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNE BAĞLI YÜKSELEN KÖYÜNDE, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÖLGENİN KÜLTÜREL VE TARİHİ...

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNE BAĞLI YÜKSELEN KÖYÜNDE, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÖLGENİN KÜLTÜREL VE TARİHİ YAŞAMINA IŞIK TUTAN ESERLERİN SERGİLENDİĞİ KÖY MÜZESİ HİZMETE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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