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Yuntdağı'nda fıstık üreticileri ve köy kültürü hasatta buluştu

Yunusemre Belediyesi'nin Akçaköy'de düzenlediği Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği'nde üreticiler, panel ve el emeği stantlarıyla tanıtıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yuntdağı'nda fıstık üreticileri ve köy kültürü hasatta buluştu

Yuntdağı'nda ilk hasat şenliği üreticiyi görünür kıldı

Yunusemre Belediyesi, Akçaköy Mahallesi'nde Yuntdağı'nın tarımsal zenginliğini öne çıkarmak amacıyla 'Manisa Yuntdağı Fıstığı Hasat Şenliği' düzenledi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eşi Serap Balaban, Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Seyit Ali Özmen, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile Akçaköy Mahalle Muhtarı Harun Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde üretimden kırsal turizme geniş perspektif:

Şenlik kapsamında düzenlenen 'Yuntdağı Fıstığı Dünü, Bugünü, Yarını' başlıklı panel, Yüksek Ziraat Mühendisi Nazım Şafak moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele; Kırsal Turizm Derneği Başkanı ve Ziraat Mühendisi Nedim Zurnacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, fıstık üreticisi ve işletme sahibi Cemil Kurt ile fıstık üreticisi İlyas Coşkun konuşmacı olarak katılarak üretim, işleme ve kırsal turizme yönelik fırsatları değerlendirdi.

Panelde, Yuntdağı fıstığının bölge ekonomisindeki rolü ve üreticilerin ihtiyaçları ele alındı. Üretimin sürdürülebilirliği, markalaşma ve yerel pazar stratejileri gibi başlıklar tartışıldı; üreticilerin deneyimleri ve yerel yönetimlerin rolü vurgulandı.

Tanıtım, el emeği stantları ve çocuk etkinlikleri:

Şenlik alanında yöresel ürünlerin yer aldığı el emeği stantları kuruldu; ziyaretçiler üreticilerle doğrudan iletişim kurma imkanı buldu. Başkan Semih Balaban, konuşmasında Yuntdağı'nda 63 yıldır Antep fıstığı üretildiğini hatırlatarak bölgenin tanıtımını artırmanın amaçlandığını belirtti. Balaban, üreticinin emeğini görünür kılmak ve üretime değer katmak için bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti ve 'Köyler olmazsa şehir aç kalır' felsefesine vurgu yaptı.

Ayrıca şenlik boyunca çocuklar unutulmadı; kurulan oyun parkurları ve Kukla Çilli Show ile genç katılımcılara yönelik eğlenceli aktiviteler sunuldu. Etkinlik, üreticiler ile tüketicilerin doğrudan buluştuğu, yerel tarım kültürünün ve kırsal yaşamın canlı tutulmasına yönelik somut adımların atıldığı bir organizasyon olarak kayda geçti.

Yunusemre Belediyesi yetkilileri, şenliğin geleneksel hale getirilmesi yönünde çalışmalara devam edeceklerini ve Yuntdağı fıstığının hem yerel ekonomiye hem de kırsal turizme katkısının artırılacağını ifade etti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN AKÇAKÖY MAHALLESİ’NDE YUNTDAĞI’NIN TARIMSAL ZENGİNLİKLERİNİN...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN AKÇAKÖY MAHALLESİ’NDE YUNTDAĞI’NIN TARIMSAL ZENGİNLİKLERİNİN TANITILMASI, ÜRETİCİLERİN EMEĞİNİN GÖRÜNÜR KILINMASI AMACIYLA "MANİSA YUNTDAĞI FISTIĞI HASAT ŞENLİĞİ" DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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