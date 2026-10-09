Yuntdağı'nda köy yollarına konfor ve güvenlik getiren 22,5 kilometre müdahale

Yuntdağı'nda yol çalışmaları tamamlandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesinde, yıllardır ulaşımda sorun yaşayan mahallelerin bağlantı yollarında kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan müdahalede 22,5 kilometrelik yol ağına çift kat emisyonlu soğuk asfalt serildi.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Davutlar, Karakılıçlı, Sarma, Süngüllü, Pelitalan ve Örencik mahallelerinin bağlantı yolları yenilendi. Uygulama, bozuk zeminlerin onarılmasının ardından gerçekleştirilen soğuk asfalt serimi ile yolların güvenlik ve konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bu 6 mahallenin ulaşım bağlantılarında belirgin iyileşme sağlandı. Ayrıca zemin hazırlıkları tamamlanan diğer mahallelerin bağlantı yollarında da soğuk asfalt çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

yerel yönetim ve muhtarların değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen yol hamlesine ilişkin, "Söz verdiğimiz gibi, Yunusemre ilçemizin Yuntdağı bölgesinde başlattığımız yol hamlesinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Davutlar, Karakılıçlı, Sarma, Süngüllü, Pelitalan ve Örencik mahallelerimizin bağlantı yollarını çift kat soğuk asfaltla yeniledik. Zemin hazırlığı tamamlanan diğer mahallelerimizin yollarını da hızla asfaltlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dutlulu ayrıca, "Manisa’mız genelinde ulaşım standardını yükseltmek ve halkımıza hak ettikleri hizmeti sunmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diyerek bölgedeki altyapı çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Yerel düzeyde memnuniyet öne çıktı. Davutlar Mahalle Muhtarı Fatih Çalgın, daha önce yolların çok kötü olduğunu, taleplerin iletilmesinin ardından yama ve soğuk asfalt uygulamalarına kısa sürede başlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya taleplerimizi ilettik. Kısa süre içerisinde çalışmalara başlandı. Önce bozuk bölümlerde yama çalışmaları yapıldı, ardından soğuk asfalt uygulandı. Kale Mahallesi’nden başlayarak Davutlar, Karakılıçlı ve Sümbültepe’ye uzanan bağlantı yollarımız yenilendi. Daha önce araçlarımızla ilerlemekte zorlanıyorduk. Şimdi yollarımız çok güzel oldu. Emeği geçen Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Sarma Mahalle Muhtarı İbrahim Karabiber ise eski yolların araçlara zarar verdiğini belirterek, "Daha önce yollarımız çok kötü durumdaydı. Başkanımız Besim Dutlulu’yu ziyaret ederek taleplerimizi ilettik. Kendisi de yapılacağına dair söz verdi ve sözünü tuttu. Yollardaki bozukluklar nedeniyle vatandaşlarımızın lastikleri patlıyor, araçlarının alt kısımları zarar görüyordu. Yapılan asfalt çalışmasıyla bu sorunlarımız giderildi. Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sümbültepe Mahalle Muhtarı İsmail Karabıyık de Üçpınar-Sümbültepe arasındaki bağlantı yolunda yapılan çalışmanın önemine işaret etti ve şunları söyledi: "Daha önce bağlantı yollarımız çok kötü durumdaydı. Araçlar yolda ilerlerken sürekli manevra yapmak zorunda kalıyordu. Şimdi ise yollarımız yenilendi. Üçpınar ile Sümbültepe arasındaki 3,5 kilometrelik bağlantı yolunda da asfalt çalışması yapılıyor. Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyoruz."

Belediye yetkilileri, Yuntdağı'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlanan kısmının halkın günlük ulaşımını kolaylaştırdığını, zemin hazırlığı biten diğer mahallelerdeki uygulamaların da planlandığı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDEKİ YUNTDAĞI BÖLGESİNDE YILLARDIR ULAŞIMDA SORUN YAŞANAN 6 MAHALLENİN BAĞLANTI YOLLARI YENİLENDİ. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA TOPLAM 22,5 KİLOMETRELİK YOLA ÇİFT KAT EMİSYONLU SOĞUK ASFALT UYGULANDI.