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Yunusemre’de âşıkların saz ve söz şöleni

Yunusemre'de Aşıklar Gecesi'nde halk ozanları ve şairler, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde saz, türkü ve atışmalarla bir araya geldi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yunusemre’de âşıkların saz ve söz şöleni

etkinlik özeti:

Yunusemre Belediyesi ile Şairler ve Halk Ozanları Derneği iş birliğinde ve Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen Aşıklar Gecesi, Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, saz, söz ve şiir tutkunlarını bir araya getirerek geleneksel halk kültürünü sahneye taşıdı.

sanatçılar ve performanslar:

Gecede Aşık Osman Feryadi, Aşık Ali Canani, Aşık Ensar İpekoğlu ve Şair Özlem Çetin sahne aldı. Açılış, Şair Özlem Çetin'in seslendirdiği şiirlerle yapıldı; ardından halk ozanları sazları eşliğinde türküler söyledi ve geleneksel âşık atışmalarıyla izleyicilere keyifli anlar sundu.

geleneksel mirasın canlanması:

Gece boyunca âşıklık geleneğinin temel unsurları vurgulanırken, zaman zaman tebessüm ettiren karşılıklı atışmalar ve samimi söyleşiler programın öne çıkan anları oldu. Seyircilerin yoğun ilgisiyle devam eden etkinlik, halk ozanlarının seslendirdiği eserler ve şiirlerle gece boyunca sürdü; organizasyon, yerel kültürün canlı tutulmasına önemli bir katkı sağladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE ŞAİRLER VE HALK OZANLARI DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN AŞIKLAR GECESİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE ŞAİRLER VE HALK OZANLARI DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN AŞIKLAR GECESİ, SAZ, SÖZ VE ŞİİR TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRDİ. YUNUS EMRE KÜLTÜR PARKI İRFAN MECLİSİ’NDE DÜZENLENEN GECEDE HALK OZANLARININ TÜRKÜLERİ, ŞİİRLER VE ÂŞIK ATIŞMALARI SANATSEVERLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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