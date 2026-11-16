Karadeniz'in eski kalesinden amatöre: Giresunspor yeniden sınavda

Giresunspor'un düşüşü ve tarihçesi:

1967'de profesyonel futbola adım atan Giresunspor, kısa sürede Türk futbolunun üst liglerinde yer buldu. Kulübün 1970-1971 sezonunda gösterdiği başarıyla Süper Lige yükselmesi ve 1976-1977 sezonuna kadar üst düzeyde kalması, yeşil-beyazlı ekibi Karadeniz futbolunun öncü kulüplerinden biri haline getirdi. O yıllarda bölgedeki pek çok il henüz üst liglerde temsil edilmezken Giresunspor, Trabzonspor ile birlikte bölge futbolunun sesi oldu.

Uzun yıllar sonra gelen başarı dalgası 2020-2021 sezonunda tekrar gündeme geldi. Kulübün yeniden Süper Lig'e yükselmesi, 44 yıllık aranın ardından taraftarlarda büyük heyecan yarattı ve kulüp kısa süreli de olsa ülke futbolunun gündemine döndü.

Büyük takımlara karşı unutulmaz sonuçlar:

Giresunspor, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Lig sahnesinde yer alırken deplasmanda Galatasaray galibiyeti, Beşiktaş karşısında alınan sonuçlar ve Fenerbahçe ile elde edilen beraberlikler taraftarların hafızasına kazındı. Eski futbolcu ve antrenör Cengiz Demir, bu dönemi hatırlarken takımın sahada yarattığı coşkuyu ve 2020-2021'de Bursa'da Adana Demirspor'u 5-1 yenerek alınan final galibiyetinin önemini vurguladı.

Bu başarıların ardından gelen ekonomik ve yönetsel sorunlar, takımın performansını doğrudan etkiledi. Transfer yasakları ve mali darboğaz, üst üste alınan kötü sonuçlarla birleşince Giresunspor hızla düşüşe geçti.

Güncel tablo ve destek çağrısı:

2022-2023 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Giresunspor, sonraki yıllarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle lig basamaklarını tırmanamadı. Üst üste gelen küme düşmelerin ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig mücadeleleri sonrası kulüp, 2025-2026 sezonunu son sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Bu sonuçla birlikte uzun yıllardır profesyonel liglerde temsil edilen Giresun şehrinin artık profesyonel liglerde takımı kalmadı.

Kulübün eski isimleri ve taraftar temsilcileri zor dönemin yükünü anlattı. Gençağa Şahin, 1970'li yıllarda Giresunspor'un bölgedeki önemine dikkat çekerken, o dönemlerin güçlü atmosferini ve takımın yerel hafızadaki yerini hatırlattı. Taraftarlardan ve başkan adayı olarak görev üstlenen Hüseyin Bayraktar ise kulübün yeniden ayağa kalkabilmesi için yerel ve çevre desteğinin şart olduğunu belirtti ve birlik çağrısı yaptı.

Giresunspor'un tarihindeki parlak anılar, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpler karşısındaki başarılarıyla halen hatırlanıyor. Ancak güncel gerçeklik, mali disiplin, sürdürülebilir yönetim ve geniş tabanlı destek olmadan bu mirasın korunamayacağını gösteriyor. Kulübün yeniden profesyonel liglere dönmesi için hem yerel dinamiklerin hem de sponsorluk ve yönetim reformlarının hayata geçirilmesi gerekiyor.

Giresunsporun 59 yıllık serüveni, kulübün hem başarılarını hem de kırılganlıklarını barındırıyor. Şimdiye kadar yazılan sayfalar, destek ve iyi yönetimle yeniden dolabilir; aksi halde tarihteki o güçlü dönemler unutulmaya yüz tutabilir.

BU SEZON 4 MAÇTA BİR GALİBİYET, 3 MAĞLUBİYET ALAN VE 11 TAKIMIN BULUNDUĞU GRUPTA 1 MAÇ EKSİĞİ İLE 8. SIRADA YER ALAN GİRESUNSPOR, BİR DÖNEM KARADENİZ’DE SÜPER LİG’DE MÜCADELE EDEN SAYILI TAKIMLARDAN BİRİYDİ.