Yüreğir'de üçüncü saldırı sonrası aile: can güvenliğimiz yok, oğlum tehlikede

Olayın gelişimi:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta meydana gelen olay, 16 Ekim saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre motosikletle sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir evin kapısına el yapımı patlayıcı attıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Patlamanın etkisiyle evin cam ve kapılarında kırılmalar oluştu, içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panik halinde dışarı çıktı ve ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı olarak evdekilerin kontrollerini gerçekleştirdi; polis ekipleri ise olaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin iddiaları ve geçmiş saldırılar:

Ev sahibi Hatice Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada bu saldırının evlerine yönelik üçüncü girişim olduğunu belirtti. Taş, saldırganların daha önce oğlunu çiftliğe götürüp darp ettiklerini ve sonra caddeye attıklarını, ayrıca evlerini kurşunladıklarını söyledi. Patlama anını anlatan Taş, sokağa kaçmak istediklerini fakat evden çıkamadıklarını, dışarı çıktıklarında ise 'evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük' dedi. Taş, saldırganlarla bağlantılı olduklarını iddia ettiği kişinin bir akrabasının firari hükümlü olduğunu; bu kişi yakalandıktan sonra kuşku ve husumet geliştiğini, kendilerine 'Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız' diyerek tehditlerin sürdüğünü aktardı.

Güvenlik kaygıları ve yetkililere çağrı:

Taş, ailenin can güvenliğine dair derin endişe duyduklarını vurguladı: 'Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum.' Küçük bir kız çocuklarının olduğunu, okula ve pazara korkarak gittiklerini, bazen damda yatıp kalktıklarını belirten Taş, ayrıca hastanedeki tedavilerinin yarım kaldığını ve psikolojik destek gördüğünü ifade etti. Aile yetkililerden ve kolluk kuvvetlerinden yardım talep ediyor; Taş, 'Allah rızası için bize yardımcı olun. Oğlumu öldürecekler' sözleriyle yaşadıkları endişeyi dile getirdi.

Evine el yapımı patlayıcı atılan kadın oğlunun öldürülmesinden korkuyor