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Eyüpsultan’da gece yarısı ağaç tartışması: mahalle kesim yapıldığını iddia etti

İBB’nin taşınacağını açıkladığı asırlık ağaçların Eyüpsultan Bulvarı’nda gece kesildiği iddia edildi; mahalle tepki gösterdi, ekiplerin çalışması durduruldu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan’da gece yarısı ağaç tartışması: mahalle kesim yapıldığını iddia etti

Eyüpsultan’da gece kesildiği iddia edilen asırlık ağaçlar gündeme taşındı

Eyüpsultan Bulvarı’nda yaşayanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tramvay hattı çalışmaları kapsamında taşınacağı belirtilen ağaçların gece saatlerinde kesildiğini iddia etti. Olayın ardından bölge sakinleri sokağa çıkarak belediye ekiplerine tepki gösterdi ve yetkililer polis çağırdı.

mahallelinin şikâyetleri ve sayısal tutarsızlıklar:

İBB, Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları nedeniyle güzergâhtaki 168 ağacın karekodlu takip sistemiyle Başakşehir Resneli bölgesine taşınacağını duyurmuştu. Ancak mahalleli gözlemlerine dayanarak ağaçların kesildiğini öne sürdü. Bölgede uzun yıllardır yaşayan Muhammet Erkan Bülbül, alanda 100 yaşından fazla 20’den fazla çınar bulunduğunu ve toplamda 163 ağacın söküleceğinin söylendiğini belirtti. Bülbül, bu ağaçlardan sadece 15-20 tanesinin yaşama şansının olduğunu ifade etti.

Bülbül ayrıca sosyal medyada taşımama çağrısı yapıldığını, sabah çekilmiş fotoğraflarla birlikte ağaçların bir gece içinde kütük haline getirildiğini ve üzerlerinin örtüldüğünü aktardı. Mahalleli, sökümü kepçe ile değil özel makinelerle yapılması gerektiğini ve işlemlerin usulüne uygun yürütülmediğini iddia etti.

polis müdahalesi ve çalışma durdurulması:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, belediye personelinin izinlerini kontrol etti. Vatandaşların şikâyetiyle çalışma geçici olarak durduruldu. Bölgedeki iddialara göre ekiplerin ağaç sökme izni bulunuyor ancak ağaçları kesip yok etme yetkileri olmadığı yönünde tartışma yaşandı.

Yaşanan gerilimde mahalle temsilcileri, taşınma süreci ve uygulamanın şeffaflığı konusunda net bilgi talep ediyor. Olayla ilgili resmi kurum açıklamaları ve izin belgelerinin incelenmesi bekleniyor.

Çalışma durduruldu ifadesi, olayın şu anki durumunu özetliyor; bölgedeki gelişmeler ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmeye devam edecek.

Eyüpsultan&#039;da &quot;İBB&#039;nin taşınacağını duyurduğu asırlık ağaçların kesildiği&quot; iddiasına vatandaşlar...

Eyüpsultan'da "İBB'nin taşınacağını duyurduğu asırlık ağaçların kesildiği" iddiasına vatandaşlar tepki gösterdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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