Menemen'de metamfetamin ve silah ticaretine operasyon: 5 şüpheli yakalandı

Operasyonun detayları:

İzmir'in Menemen ilçesinde, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve silah ticaretiyle mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi. İlçe merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aramalarda 1 kilo 131 gram metamfetamin, 36 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, 38 tabanca fişeği, 9 kartuş ve 1 bıçak bulundu.

Gözaltı ve hukuki durum:

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerden birinin uyuşturucu madde ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, diğer bir şüphelinin ise kasten yaralama ve kişisel verileri yayma suçlarından 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA METAMFETAMİN, RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNAN KİŞİLERİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.