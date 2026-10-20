Patlama sonrası korku: evine el yapımı patlayıcı atılan kadın oğlunun öldürülmesinden endişe ediyor

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta, 16 Ekim saat 23.00 sıralarında bir evin kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. İddiaya göre, motosikletle gelen saldırganlar patlayıcıyı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırıldı; içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panik içinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı. Polis, olaya karıştığı değerlendirilen kişi veya kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin anlatımı ve önceki saldırılar:

Ev sahibi Hatice Taş, evlerine yönelik bu saldırının 3'üncü kez gerçekleştiğini belirtti. Taş, daha önce oğlunun bir grup tarafından çiftliğe götürülüp darp edildiğini ve sonrasında evlerinin kurşunlandığını anlattı. Taş, "Hep birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi geldi. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük" dedi.

Taş, evlerine saldıran kişilerin bir akrabasının firari hükümlü olduğunu, bu kişi yakalanınca saldırganların kendilerini ihbar ettiklerini düşünerek husumet beslemeye başladığını öne sürdü. Aileye yönelik tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Can güvenliği endişesi ve yardım çağrısı:

Taş, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum" diyerek yetkililerden koruma talep etti. Küçük kızının olduğunu, okula ve pazara korkarak gittiklerini, korkudan damda yatıp kalktıklarını ve hastanedeki tedavilerinin yarım kaldığını belirterek psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Soruşturmanın durumu:

Emniyet birimleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme çalışmalarını sürdürüyor. Polis, olaya karıştığı değerlendirilen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin anlattıkları ve mahalledeki önceki saldırılar, mağdur aile üzerinde derin bir tedirginlik oluşturdu. Yetkililerden beklenti, öncelikle mağdurların can güvenliğinin sağlanması ve faillerin yakalanarak adli sürece teslim edilmesidir.

ADANA'DA BİR EVE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI