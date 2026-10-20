Dolar 49,5739 +0,03%
Euro 55,7218 +0,25%
Bist 11.523,94 +0,82%
Altın Gram 6.602,95 -0,42%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 110,65 +1,00%
--°

Patlama sonrası korku: evine el yapımı patlayıcı atılan kadın oğlunun öldürülmesinden endişe ediyor

Adana Yüreğir'de evine el yapımı patlayıcı atılan Hatice Taş, üç kez saldırıya uğradıklarını söyleyerek oğlunun öldürülmesinden korktu; yardım istedi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Patlama sonrası korku: evine el yapımı patlayıcı atılan kadın oğlunun öldürülmesinden endişe ediyor

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta, 16 Ekim saat 23.00 sıralarında bir evin kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atıldı. İddiaya göre, motosikletle gelen saldırganlar patlayıcıyı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırıldı; içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panik içinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı. Polis, olaya karıştığı değerlendirilen kişi veya kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin anlatımı ve önceki saldırılar:

Ev sahibi Hatice Taş, evlerine yönelik bu saldırının 3'üncü kez gerçekleştiğini belirtti. Taş, daha önce oğlunun bir grup tarafından çiftliğe götürülüp darp edildiğini ve sonrasında evlerinin kurşunlandığını anlattı. Taş, "Hep birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi geldi. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük" dedi.

Taş, evlerine saldıran kişilerin bir akrabasının firari hükümlü olduğunu, bu kişi yakalanınca saldırganların kendilerini ihbar ettiklerini düşünerek husumet beslemeye başladığını öne sürdü. Aileye yönelik tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Can güvenliği endişesi ve yardım çağrısı:

Taş, "Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum" diyerek yetkililerden koruma talep etti. Küçük kızının olduğunu, okula ve pazara korkarak gittiklerini, korkudan damda yatıp kalktıklarını ve hastanedeki tedavilerinin yarım kaldığını belirterek psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Soruşturmanın durumu:

Emniyet birimleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme çalışmalarını sürdürüyor. Polis, olaya karıştığı değerlendirilen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailenin anlattıkları ve mahalledeki önceki saldırılar, mağdur aile üzerinde derin bir tedirginlik oluşturdu. Yetkililerden beklenti, öncelikle mağdurların can güvenliğinin sağlanması ve faillerin yakalanarak adli sürece teslim edilmesidir.

ADANA&#039;DA BİR EVE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN EL YAPIMI PATLAYICI...

ADANA'DA BİR EVE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLER TARAFINDAN EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aynaların çarpışması tartışmayı ölümle sonuçlandırdu; sanığa 18 yıl hapis
images

Okul yolunda güvenlik: Iğdır’da 1.217 öğrenci trafik eğitimi aldı
images

Taşköprü'de bıçaklama davasında iki sanığa hapis cezası
images

Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türk halı ihracatı küresel zorluklara rağmen 2 milyar doları aştı

Aynaların çarpışması tartışmayı ölümle sonuçlandırdu; sanığa 18 yıl hapis

Darıca'da zeytin şenliği Buray'la şarkıya dönecek

Bahçeli'den yol haritası: lider ülke ve süper güç hedefi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi