Erzincan'da İliç maden faciası davasının dokuzuncu duruşması başladı

Duruşma süreci başladı

Erzincan'da 2024 yılında İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dava, bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dokuzuncu duruşma ile devam ediyor.

Davanın kapsamı:

Olayla bağlantılı olarak haklarında dava açılan toplam 43 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılama yapılıyor. Sanıklardan 2'si tutuklu bulunuyor; diğer sanıkların ise tutuksuz yargılandığı süreç sürüyor.

Olayın tarihi ve yerel etkisi:

İliç'te 13 Şubat 2024'te yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından başlatılan adli süreç, soruşturma ve kovuşturma aşamalarını takiben ağır ceza mahkemesinde devam ediyor.

Duruşmada taraflar ve mahkeme heyeti, dosya kapsamında sunulan delil ve iddiaları değerlendirmeye devam edecek. Sürecin ilerleyen duruşmalarında, yargılama takvimi ve ek deliller doğrultusunda ek kararların alınması bekleniyor.

ERZİNCAN'DA MADEN KAZASI DAVASININ 9’NCU DURUŞMASI BAŞLADI