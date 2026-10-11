Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Yürüyüş sırasında düşen kişi Kırlangıç Vadisi'nden yaralı kurtarıldı

Kayseri'nin Kırlangıç Vadisi'nde yürüyüş yapan 42 yaşındaki S.Y., kayalıklardan dere yatağına düşüp yaralandı; çok ekipli müdahaleyle 3 saatte kurtarıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:43

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 18:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yürüyüş sırasında düşen kişi Kırlangıç Vadisi'nden yaralı kurtarıldı

Olay yeri ve gelişme

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'ndeki Kırlangıç Vadisi'nde yürüyüş yapan 42 yaşındaki S.Y., iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan dere yatağına düştü.

Kurtarma çalışması

Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, S.Y.'ye yaralı olarak ulaştı.

Ekiplere yapılan müdahale ve koordinasyonun ardından, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu şahıs bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYALIKLARDAN DERE YATAĞINA DÜŞEN ŞAHIS, EKİPLER...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYALIKLARDAN DERE YATAĞINA DÜŞEN ŞAHIS, EKİPLER TARAFINDAN YARALI OLARAK KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmaniye'den 8 ile yayılan bahis şebekesi çöktü: 59 gözaltı
images

Heybeliada'da sanatoryum çevresinde yoğun duman alarmı
images

Korkut'ta traktör devrildi: sürücü ağır yaralandı
images

Mazot dökülmesi Alaşehir'de iki motosiklet kazasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğlaspor'da kaçırılan penaltı ve fırsatlar Koşukavak'ı üzdü

Osmaniye'den 8 ile yayılan bahis şebekesi çöktü: 59 gözaltı

Heybeliada'da sanatoryum çevresinde yoğun duman alarmı

Taraftarsız statta kritik sınav: Eskişehirspor evinde sessiz kaldı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi