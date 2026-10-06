Yusuf Tekin Hakkâri'de Meydan Medresesi'nde gençlerin sesine kulak verdi

Yusuf Tekin'in Hakkâri programı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkâri'deki temasları kapsamında kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler çerçevesinde önce valilikte bulundu ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı; ardından AK Parti Hakkâri İl Başkanlığı'na geçerek partililerle görüştü.

Meydan Medresesi'ndeki buluşma:

Programın devamında Tekin, Biçer Mahallesi'nde yer alan tarihi Meydan Medresesi'ne geçti. Burada gençlerle bir araya gelen Bakan Tekin, gençlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti ve sohbet ederek taleplerini dinledi. Buluşma, katılanlar arasında renkli ve samimi görüntüler oluşturdu.

Programın seyri ve sonraki duraklar:

Tekin, Hakkâri programını tamamladıktan sonra geceyi kentte geçirdi. Haber metnine göre Bakan Tekin'in bugün Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde düzenlenecek programlara katılması bekleniyor. Ziyaretler, hem resmi temasları hem de gençlerle doğrudan iletişimi kapsayacak şekilde planlandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, HAKKÂRİ’DEKİ TEMASLARI KAPSAMINDA MEYDAN MEDRESESİ’NDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.