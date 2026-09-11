Yüzbinlerce yavru sazan Sivas'ta göl ve göletlere bırakıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında il genelinde yapılan çalışmada 860 bin yavru sazan 19 adet göl ve gölete bırakıldı.

Yavru balıklar, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilerek saha ekipleri tarafından planlanan su kaynaklarına salındı.

amaç ve kapsamı:

Proje, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi ile farklı nedenlerle azalan su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla yürütülüyor. Uygulamalar, bilimsel temele ve metodlara dayandırılarak gerçekleştirildi.

beklenen etkiler:

Yapılan salımla göl ve göletlerin balık popülasyonlarının güçlendirilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının bu su kaynaklarından daha etkin şekilde istifade etmesi hedefleniyor. Bu tür çalışmalara yapılan destek, yerel su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SİVAS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 19 GÖL VE GÖLETE 860 BİN YAVRU SAZAN BALIĞI BIRAKTI.