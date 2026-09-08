Zabıta sahada: elektrikli bisikletlerle hareketliliğe odaklanan yeni pilot ekip

Manisa'da zabıta ekipleriyle değerlendirme toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek zabıta personeliyle bir araya geldi. Toplantıya Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan ile Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün katıldı.

yeni uygulama: elektrikli bisikletlerle sahada hareketlilik:

Programda, Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere çevre dostu elektrikli bisikletler hizmete alındığı açıklandı. Bisikletler özellikle okul önleri, park ve bahçelerde yapılacak denetimlerde kullanılacak ve ekiplerin sahadaki hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla 10 kişilik pilot zabıta ekibi oluşturuldu.

sahadaki rol, eşitlik ve iş birliği vurgusu:

Toplantıda zabıtanın kent yaşamındaki işlevine dikkat çeken Dutlulu, personelle ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Zabıta, her belediyenin en önemli birimlerinden bir tanesidir. Sizler sahadaki yüzümüzsünüz. Vatandaşlarımızla kurduğunuz iletişim, belediyemizin nasıl algılandığı açısından çok önemli. Bu konuda güzel geri bildirimler alıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum".

Dutlulu, ekiplerin etkinliklerden denetimlere kadar geniş bir görev alanı bulunduğunu belirterek "Halde, konserlerde, yürüyüşlerde ve birçok etkinlikte sizlerle beraberiz. Elimiz, ayağımızsınız. Sizlerle çalıştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetlerinde eşitlik ve mevzuata uygunluğun önemine değinen Dutlulu, yetkililere şu uyarıda bulundu: "Bu şehirdeki herkes bizim için eşittir. Biz kanunları uyguluyoruz ve kanunları eşit şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Sizlerden beklentim; herkese eşit mesafede olmanız, işinizi ve görevinizi yapmanız ve kanunlara uymanızdır".

Elektrikli bisikletlerle kurulacak pilot ekibin özellikle çocukların yoğun olduğu alanlarda faaliyet göstereceğini belirten Dutlulu, denetimlerin gerektiğinde emniyet, jandarma ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütüleceğini söyledi: "Özellikle okul önlerinde ve çocuk parklarında denetimler yapacak ekiplerimiz, gerektiğinde emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacak. Çünkü toplumun sağlığı ve iyiliği için görev yapıyoruz".

Başkan Dutlulu, Zabıta Haftası nedeniyle personeli kutlayarak mevzuata ve insan onuruna uygun görev yapan zabıta personelinin her zaman yanında olduğunu belirtti ve ekiplerin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 1-7 EYLÜL ZABITA HAFTASI KAPSAMINDA ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET EDEREK ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMDA ZABITA TEŞKİLATININ KENT YAŞAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI DEĞERLENDİRİLİRKEN, SAHADAKİ ÇALIŞMALARI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YENİ UYGULAMALAR DA PAYLAŞILDI.