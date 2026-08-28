Zafer bayramı'nda Kayseri hayvanat bahçesi ücretsiz ziyaretlere açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açacak. Anadolu Harikalar Diyarı sınırları içinde yer alan tesis, aileler ve çocuklar için 134 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

ziyaret detayları:

Uygulama, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda özel günlerde sürdürülen ücretsiz ziyaret programının bir parçası. Ziyaretçiler, bayram günü hayvanat bahçesini ücretsiz gezerek birçok türü ilk kez yakından görme imkânı bulacak.

bakım ve sağlık uygulamaları:

Tüm hayvanların aşı ve koruyucu uygulamaları veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyaretçileri beklerken sağlık ve bakım protokollerinin titizlikle uygulandığını belirtiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK AÇMAYA HAZIRLANIYOR. VATANDAŞLAR, AİLELERİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE HAYVANAT BAHÇESİNİ ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE ZİYARET EDEREK, 134 FARKLI TÜRDE YAKLAŞIK BİN 600 HAYVANI YAKINDAN GÖRME FIRSATI BULACAK.