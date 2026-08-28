Dolar 48,2413 +0,50%
Euro 56,2214 +0,00%
Bist 14.571,56 -0,03%
Altın Gram 7.216,30 -0,24%
EUR/USD 1,1651 -0,07%
Brent Petrol 88,19 -0,37%
--°

Zafer bayramı'nda Kayseri hayvanat bahçesi ücretsiz ziyaretlere açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyaretçilere ücretsiz açılıyor; 134 farklı türden yaklaşık bin 600 hayvan yakından görülebilecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Zafer bayramı'nda Kayseri hayvanat bahçesi ücretsiz ziyaretlere açılıyor

Zafer bayramı'nda Kayseri hayvanat bahçesi ücretsiz ziyaretlere açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açacak. Anadolu Harikalar Diyarı sınırları içinde yer alan tesis, aileler ve çocuklar için 134 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

ziyaret detayları:

Uygulama, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda özel günlerde sürdürülen ücretsiz ziyaret programının bir parçası. Ziyaretçiler, bayram günü hayvanat bahçesini ücretsiz gezerek birçok türü ilk kez yakından görme imkânı bulacak.

bakım ve sağlık uygulamaları:

Tüm hayvanların aşı ve koruyucu uygulamaları veteriner hekimler gözetiminde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Hayvanat bahçesi yetkilileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyaretçileri beklerken sağlık ve bakım protokollerinin titizlikle uygulandığını belirtiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KAPILARINI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE ÜCRETSİZ OLARAK AÇMAYA HAZIRLANIYOR. VATANDAŞLAR, AİLELERİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE HAYVANAT BAHÇESİNİ ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE ZİYARET EDEREK, 134 FARKLI TÜRDE YAKLAŞIK BİN 600 HAYVANI YAKINDAN GÖRME FIRSATI BULACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı
images

Görünmeyen nedenler: ağız kokusunun fiziksel ve sosyal boyutları
images

Haberleşmeyle süvarinin izinde: TRAC Afyonkarahisar şubesi görevde
images

Yatağan emniyetinde kariyer basamağı: Doğan 1. sınıf emniyet müdürü oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Kamyon yangını Sandıklı'da 100 hektarlık alanı etkiledi

Görünmeyen nedenler: ağız kokusunun fiziksel ve sosyal boyutları

Göztepe Rams Park'ta ilk galibiyeti hedefliyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza