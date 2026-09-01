Zaferin topraklarında gençlerin kick boks şöleni

30 Ağustos Büyük Zaferi’nin yıl dönümünde Dumlupınar’ın zaferle özdeşleşen toprakları, bu kez sporun coşkusuna sahne oldu. 27-29 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası, Kütahya’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona 26 ilden, 61 kulüp, 814 sporcu ve 32 hakem katıldı; program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış ve protokol konuşmaları:

Açılış etkinliği Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü folklor ekibinin gösterisiyle renklendi. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı ve WAKO Dünya ve Avrupa Kick Boks Federasyonu As Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ve çok sayıda protokol üyesi, antrenör, hakem ve sporcu katıldı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, böyle tarihî bir mekânda düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu vurguladı ve Kütahya’nın spor merkezi olma hedefindeki kararlılığına dikkat çekti.

Geçmişle gelecek arasında spor:

Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı şampiyonanın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını ifade ederek, geçmişle gelecek arasındaki bağın korunmasının önemini dile getirdi. Arabacı, "18 senedir burada yaptığımız sadece Kick Boks Şampiyonası değil. Geçmişi unutanlar geleceğe sağlıklı ilerleyemez. Bugün burada toplanabiliyorsak, bu salonlarda müsabakalar yapabiliyorsak; Dumlupınar’da yatan 137 bin şehidimizi unutmadığımızı göstermek için yapıyoruz. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da sporcularla bir araya gelerek branşın uluslararası başarılarına işaret etti ve Kick Boks’un yükselen bir spor dalı olduğuna dikkat çekti. Kayıcı, "Yaklaşık 7 yıldan beri uluslararası arenada en fazla madalyayı Kick Boks branşı almakta, bununla gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.

Vali Işın’ın mesajı ve takdimler:

Programda söz alan Vali Musa Işın, 30 Ağustos’un kazanıldığı topraklarda böyle anlamlı bir spor organizasyonunun düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali Işın, "Türkiye’nin dört bir tarafından çocuklarımız, vatandaşlarımız buraya gelmiş, hoş gelmiş. Ev sahipliğimizden inşallah memnun kalmışsınızdır. Tekrar bekliyoruz. Spor paylaşmaktır, kardeşliktir, barıştır, kültürel alışverişlerin olduğu alandır. Böylesi güzel organizasyonun ilimizde yapılması bizi sevindiriyor" diyerek tüm sporculara başarı diledi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında protokol üyelerine plaketler takdim edildi; Kütahya Kick Boks İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve İl Hakem Komitesi Başkanı Fatma Çakır tarafından Federasyon Başkanı Salim Kayıcı’ya çini vazo hediye edildi. Ayrıca şampiyonaya katılan 61 kulübün antrenörlerine ve 32 federasyon hakemine hazırlanan hediyeler verildi.

Üç gün boyunca devam eden müsabakalarda farklı illerden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Zaferin anlamlı atmosferinde gerçekleştirilen karşılaşmalar, sporun birleştirici, kardeşliği güçlendirici rolünü bir kez daha gösterdi ve Kütahya’nın ulusal spor organizasyonları açısından taşıdığı önemi ortaya koydu.

ZAFERİN TOPRAKLARINDA KİCK BOKS HEYECANI