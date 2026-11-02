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Zamanı yeniden işleyen genç usta

Konya'da 21 yaşındaki Mustafa Ayçiçek, babasının antikacılığı sayesinde girdiği meslekte 100-150 yıllık mekanik saatleri onarıp yeniden çalışır hale getiriyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:52

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zamanı yeniden işleyen genç usta

Konya atölyesinden antika saatlere:

Konya'da 21 yaşındaki Mustafa Ayçiçek, genç yaşta başladığı mekanik saat tamirciliğinde antika saatleri onararak sektörde dikkat çekiyor. Babasının antikacı olmasıyla tanıştığı meslekte, ortalama 100-150 yıllık kol, cep, duvar, masa ve şömine saatlerini yeniden çalışır hale getiriyor. Genellikle sektördeki ustaların yaş ortalaması 45 ve üstü olmasına rağmen Ayçiçek, kendisini bu alanda yeterli görüyor.

Mesleğe başlangıç ve öğrenme süreci:

Ayçiçek, mesleğe mezatlarda saat ustası eksikliğini gözlemleyince ilgi duymaya başladığını aktarıyor. Kendi ifadesiyle mekanik saatleri 'bozarak' öğrendi ve pratikle sonuç aldı. 'Her işi yapan kişilerin illa belli bir yaş seviyesine gelmiş olması gerekmiyor' diyen Ayçiçek, bu işin merak ve el becerisi gerektirdiğini vurguluyor. Kendisine verdiği lakap ise 'Zamanı tamir eden genç' olarak öne çıkıyor.

Antika saatlerin özellikleri ve tamir zorluğu:

Ayçiçek, antika saatlerin dönemlerinin mühendislik ürünü olduğunu belirtiyor. Duvar saatleri zemberek kurmalı ve ağırlık kurmalı modeller olarak iki ana gruba ayrılıyor; zemberek kurmalı modellerde kadranda iki delik bulunuyor ve bunlar saatin çalışması ile gong vuruşunu sağlıyor. Duvar saatleri genellikle saat başlarında çalarken, yarımlarında tek gong vuruyor. Bu farklı mekanizmalar tamir sürecini doğrudan etkiliyor.

Günlük çalışma düzeni de saatin arızasına göre değişse de Ayçiçek genellikle sabah 9'da dükkâna gelip akşam 18'e kadar çalıştığını söylüyor. Masa saatleri üzerinde 6-7 adeti rahatlıkla tamir edebildiğini, ancak duvar saatlerinin sistemlerinin daha detaylı olduğu için onlarda iş sayısının düştüğünü anlatıyor.

Genç usta, mesleğin devamı için merakın ve bu merakı besleyecek ustaların önemine işaret ediyor. Babasının antikacı olması sayesinde sektöre giriş fırsatı bulduğunu belirten Ayçiçek, çevresine de benzer ilgiyi aşılamaya çalıştığını ifade ediyor.

Sonuç olarak, Konya'da genç yaşta mekanik saat tamirciliğine adım atan Mustafa Ayçiçek, tarihi mekanizmaları onararak hem zanaatı yaşatıyor hem de sektördeki yaş algısını kırıyor.

MUSTAFA AYÇİÇEK, 100-150 YILLIK ANTİKA SAATLERİ TAMİR EDEREK ZAMANA AYAR VERİYOR.

MUSTAFA AYÇİÇEK, 100-150 YILLIK ANTİKA SAATLERİ TAMİR EDEREK ZAMANA AYAR VERİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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