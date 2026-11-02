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Sincan Belediyesi'nden geleceğe nota: Türk müziği çocuk korosu kuruldu

Sincan Belediyesi, Türk müziğini gelecek nesillere aktarmak için 50 öğrencinin seçildiği Türk Müziği Çocuk Korosu'nu kurdu; eğitim bir yıl sürecek.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sincan Belediyesi'nden geleceğe nota: Türk müziği çocuk korosu kuruldu

koronun kuruluşu ve seçmeler:

Sincan Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik projelerine bir yenisini ekleyerek Türk Müziği Çocuk Korosunu kurdu. Belediye bünyesinde ilk kez oluşturulan koroda yer almak isteyen çocuklar yetenek sınavına katıldı. Uzman eğitim kadrosu, adayların müzik alanındaki bilgi ve becerilerini titizlikle değerlendirdi ve 50 öğrenci seçildi.

Seçilmeye hak kazanan öğrenciler, koro kapsamında müzik eğitimi almaya başladı. İlk ders heyecanı Kültür Sanat Merkezinde yaşandı; çocuklar notalarla tanıştı, birlikte söylemenin ve keşfetmenin keyfini tattı. Bazı öğrenciler enstrüman çalarken, bazıları ses eğitimi aldı.

eğitim programı ve hedefler:

Koroda uygulanacak eğitim programı bir yıl süreyle devam edecek. Program boyunca çocuklar Türk müziğinin temel unsurlarını öğrenme, ses ve icra becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Eğitim; disiplin, toplu performans deneyimi ve kültürel mirasın aktarılmasını hedefleyen bir yapıda planlandı.

Sincan Belediyesi'nin amacı, çocukların sanatsal gelişimini desteklemenin yanı sıra Türk müziğini küçük yaşlardan itibaren tanıtarak bu kültürel değerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Eğitim süresince çocukların yetenekleri izlenecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacak.

sahne deneyimi ve etkinlikler:

Eğitimlerini tamamlayan genç korocular, çeşitli tören, etkinlik ve organizasyonlarda sahne alarak öğrendiklerini sergileyecek. Bu etkinlikler, çocuklara performans tecrübesi kazandırmanın yanı sıra toplumla buluşma ve müziği yaygınlaştırma fırsatı sunacak. Proje, ailelerden de olumlu geri dönüş aldı ve ilçede kültürel katılımı artırması bekleniyor.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİREN SİNCAN BELEDİYESİ, TÜRK MUSİKİSİNİN...

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİREN SİNCAN BELEDİYESİ, TÜRK MUSİKİSİNİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA TÜRK MÜZİĞİ ÇOCUK KOROSUNU KURDU. BELEDİYE BÜNYESİNDE İLK KEZ KURULAN KORODA SEÇMELERİ GEÇEN 50 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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