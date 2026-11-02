Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, Bolu İzzet Baysal Caddesinde meydana gelen olayda önce iki köpek birbirine saldırdı. Taraflardan biri Samoyed cinsi köpekle, diğeri ise Golden Retriever cinsi köpeklerle gezintideydi. Hayvanların kavgası kısa sürede sahiplerinin tartışmasına dönüştü.

Köpeklerin çatışması:

Köpekler arasındaki arbede, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. İki hayvanın birbirine saldırması sonrası başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde tırmanarak fiziksel kavgaya evrildi. Olayın başlangıcında tarafların hayvanları ayırma girişimleri görüldü ancak yetersiz kaldı.

Sahiplerin kavgası ve müdahale:

Tartışma büyüyerek tarafların tekme ve yumruk kullanmasına sebep oldu; zaman zaman güreşerek birbirlerini yere düşürdüler. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı ve yaşanan arbede cadde üzerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Kavganın ardından taraflardan birinin bir süre yerde kaldığı görüldü ve olay bölgedeki normal akışı etkiledi.

BOLU’DA KÖPEKLERİNİ GEZDİREN İKİ VATANDAŞ ARASINDA, HAYVANLARIN BİRBİRİNE SALDIRMASI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI. KISA SÜREDE BÜYÜYEN TARTIŞMA, TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.