Ak Lease'ten Proparco ortaklığıyla enerji dönüşümüne 50 milyon euro destek

Kredi detayları:

Ak Lease, AFD Grubu çatısı altındaki Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu Proparco ile 50 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Sağlanan kaynak, öncelikli olarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacak. Bu adım, şirketin uluslararası kaynak tabanını güçlendirirken, işletmelerin enerji dönüşümü odaklı yatırımlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Şirket perspektifi ve hedefler:

Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Sürdürülebilirlik, finansman yaklaşımımızın temel başlıklarından biri. Proparco ile imzaladığımız 50 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasıyla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına verdiğimiz desteği büyütüyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri, kaynak yapımızı çeşitlendirmenin yanı sıra işletmelerin dönüşüm yatırımlarını destekleme kapasitemize de önemli katkı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarımızı ve uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve reel sektörün uzun vadeli yatırım hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Uluslararası iş birliği ve iklim gündemi:

Proparco Avrasya Bölge Direktörü Steven Gardon da iş birliğinin uzun soluklu yapısına vurgu yaptı: "Proparco ile Ak Lease, yaklaşık 20 yıldır Türk özel sektörünü desteklemeye odaklanan ve özellikle yeşil yatırımlara ağırlık veren uzun soluklu bir iş birliği yürütüyor. Bu yıl kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 yaklaşırken, bu iş birliği, finansal kuruluşların daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi hızlandırmak ve işletmelerin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını desteklemek üzere harekete geçirilmesinin önemini ortaya koyuyor."

Gardon’un sözleri, anlaşmanın yalnızca kredi sağlama amacından öte, finansal aktörlerin iklim odaklı dönüşümü destekleme rolünü kuvvetlendirmeye yönelik olduğuna işaret ediyor. Antalya’daki COP31 gündemi de bu tür iş birliklerinin uluslararası iklim politikalarıyla nasıl örtüştüğünü vurguluyor.

Reel sektör için beklenen etkiler:

Ak Lease’in sağladığı krediyle, işletmelerin yenilenebilir enerji projeleri ve enerji verimliliği yatırımları için finansmana erişimi kolaylaşacak. Bu durum; enerji maliyetlerinin azaltılması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve işletmelerin uzun vadeli yatırım planlarını güvence altına alması açısından önem taşıyor. Şirketin mesajı, sürdürülebilir finansman kanallarını çeşitlendirerek reel sektörün dönüşümünü desteklemek üzerine kurulu.

Sonuç olarak, Ak Lease ile Proparco arasındaki bu kredi anlaşması, hem finansman kaynaklarının uluslararasılaşması hem de Türkiye’de yeşil yatırımların finansman imkanlarının genişlemesi açısından dikkat çekiyor. Anlaşmanın uygulama detayları ve hangi sektörlerde öncelik sağlanacağı, önümüzdeki dönemde izlenecek önemli başlıklar arasında yer alacak.

AK LEASE, AFD GRUBU BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FRANSIZ KALKINMA FİNANSMANI KURULUŞU PROPARCO İLE 50 MİLYON EURO TUTARINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ İMZALADI. SAĞLANAN KAYNAK, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA KULLANILACAK.