Zayıflama iğnelerinde gizli risk: verilen kilolar kalıcı olmayabilir

uzman uyarısı: zayıflama iğneleri tıbbi tedavi olarak ele alınmalı:

Denizli Özel Tekden Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, GLP-1 temelli ilaçların obezite tedavisinde önemli kazanımlar sağladığını ancak bu ilaçların birer kozmetik ürün değil, tıbbi tedavi olduğunu belirtiyor. Aykota, bu ilaçların hekim denetimi ve kişiye özel planlama gerektirdiğini, yalnızca estetik amaçla veya kısa süreli kullanımların ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini vurguluyor.

tedavi bırakıldığında kilo geri alımı:

Aykota, tedavinin en çok göz ardı edilen yönlerinden birinin ilaç kesildikten sonra görülen kilo geri alımı olduğunu ifade ediyor. Semaglutid ile yapılan bir çalışmada, ilacın ve yapılandırılmış yaşam tarzı desteğinin bırakılmasından sonraki bir yıl içinde hastaların daha önce verdikleri kilonun ortalama yaklaşık üçte ikisini geri aldıkları rapor edilmiş; tirzepatid çalışmaları da benzer geri alım eğilimlerini göstermiştir. Bu veriler ışığında Aykota, obezitenin kronik ve tekrarlama eğilimi gösteren bir hastalık olduğunu, birkaç aylık ilaç kullanımının hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını hatırlatıyor.

yan etkiler ve izlem:

GLP-1 temelli ilaçların en sık bildirilen şikâyetleri arasında bulantı, kusma, kabızlık, ishal ve karın ağrısı bulunuyor. Aykota, bazı hastalarda daha ciddi sorunların da görülebileceğini; ilacın mide boşalmasını yavaşlatması nedeniyle uzun süren sindirim yakınmaları, ciddi sıvı kaybı ve buna bağlı böbrek fonksiyonlarında bozulma riskinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Ayrıca safra kesesi hastalıkları ve pankreatit gibi önemli komplikasyonların da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Tedavi sürecinde yeterli protein alımı, düzenli direnç egzersizleri ve gerektiğinde vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Aykota, şiddetli ve geçmeyen karın ağrısı, sürekli kusma veya belirgin sıvı kaybı yaşayan hastaların vakit kaybetmeden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca genel anestezi veya derin sedasyon gerektiren işlemler öncesinde hastaların kullandıkları zayıflama ilaçlarını sağlık ekiplerine bildirmesi gerektiği hatırlatılıyor.

kişiye özel tedavi seçimi:

Aykota, ilaç tedavisi ile metabolik ve bariatrik cerrahinin birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olabileceğini belirtiyor. Doğru tedavi seçiminin; hastanın obezite derecesine, eşlik eden hastalıklarına, daha önceki kilo verme girişimlerine ve uzun dönem hedeflerine göre yapılması gerektiğini vurguluyor. Bazı hastalar için yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi yeterli olurken, ileri derecede obezitesi veya ciddi metabolik hastalıkları olan uygun adaylar için cerrahinin daha kalıcı sonuçlar verebileceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak Aykota, yeni nesil ilaçların obezite tedavisinde önemli bir adım olduğunu ancak uzun dönem kullanım ve tedavi sonlandırılmasıyla ilgili hâlâ yanıt bekleyen soruların bulunduğunu, bu yüzden faydaları kadar risklerin de açıkça hastalarla paylaşılması gerektiğini belirtiyor ve tedavilerin hekim kontrolünde ve kişiye özel planlanmasının önemini vurguluyor.

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. MUHAMMED RAŞİD AYKOTA, ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN BİLİNÇSİZ KULLANIMININ CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ OLUŞTURABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARDI. TEDAVİ BIRAKILDIĞINDA KİLO GERİ ALIMININ YAŞANABİLECEĞİNE, KAS KAYBI VE YAN ETKİLERİN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKEN AYKOTA, OBEZİTE TEDAVİSİNİN MUTLAKA HEKİM KONTROLÜNDE VE KİŞİYE ÖZEL PLANLANMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.