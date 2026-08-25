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Zehir ticaretine darbe: Hakkari ve Samsun’da 265 kilo skunk ele geçirildi

Jandarma Hakkari ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda toplam 265 kg skunk ele geçirdi; 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'e adli kontrol.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zehir ticaretine darbe: Hakkari ve Samsun’da 265 kilo skunk ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ele geçirilen miktarlar ve yerler:

Yürütülen operasyonlarda Hakkari’de 127 kg ve Samsun’da 138 kg olmak üzere toplam 265 kg skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Resmi açıklamada ele geçirilen toplam miktarın gençlerin korunması açısından önemine vurgu yapıldı.

Şüpheliler ve hukuki süreç:

Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 3 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada soruşturmaların ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarma birimleri marifetiyle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." denildi ve başarılı operasyonda emeği geçenler tebrik edildi.

Hakkari ve Samsun’da 265 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hakkari ve Samsun’da 265 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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