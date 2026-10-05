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Zekiye Tekin'in Gaziantep zirvesi: kadın liderlerle iklim ve yönetim gündemi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gaziantep'te düzenlenen 'İklim, Çevre, Kadın 2030' forumunda kadın liderlerle sürdürülebilirlik ve yönetimi tartıştı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zekiye Tekin'in Gaziantep zirvesi: kadın liderlerle iklim ve yönetim gündemi

Tekin'in forumdaki değerlendirmesi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gaziantep'te düzenlenen İklim, Çevre, Kadın 2030: Yöneten Kadın Liderler Forumu'na katıldı. Siyaset, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kadın liderin buluştuğu programda Tekin, farklı alanlardan gelen kadınlarla birlikte gerçekleştirilen değerlendirme oturumlarına katıldı.

Forumu taşıyan gündemler:

Forumda sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, iklim dostu şehirler ve kadınların yönetimdeki rolü ana başlıklar olarak öne çıktı. Oturumlarda hem politika hem de yerel uygulama örnekleri üzerine görüş alışverişi yapılarak, belediye düzeyinde hayata geçirilebilecek yaklaşımlar değerlendirildi. Katılımcılar arasında deneyim paylaşımı ve işbirliği fırsatlarına vurgu yapıldı.

Birlik, ilham ve teşekkür:

Program sonrası konuşan Tekin, kadın liderlerin bir araya gelmesinin güçlü bir birliktelik oluşturduğunu belirterek, "Geleceğe umutla bakıyoruz" dedi. Tekin, toplantıya katılan bakanlar, bakan yardımcıları, iş dünyasının ve sivil toplumun öncü kadın liderleri, kadın milletvekilleri ve kadın belediye başkanlarının katkılarını önemsediğini vurguladı ve ev sahipliği ve yakın ilgisi için Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep'teki bu tür forumlar, yerel yönetimlerin iklim ve çevre politikalarında kadınların temsilini güçlendirme ve sürdürülebilir adımlar atma açısından önemli bir platform sunuyor. Tekin'in katılımı da belediye düzeyinde atılacak somut adımlar için ortak bir yaklaşımın sinyallerini verdi.

BAŞKAN TEKİN, GAZİANTEP&#039;TE KADIN LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN TEKİN, GAZİANTEP'TE KADIN LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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