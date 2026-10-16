Zeytin hasadına yönelik saldırı: Ebu Falah'da iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyah kıyafetli ve yüzleri maskeli, yaklaşık 80 İsrailli Yahudi yerleşimci zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı. Olay, Ramallah yakınlarındaki Ebu Falah köyünün üzerindeki bir tepeden zeytinliğe inen grup tarafından gerçekleştirildi.

Görgü tanıklarına göre bazı yerleşimciler gaz tüpleri taşıdı, bazıları sapan ile taş attı. Yerleşimciler zeytin ağaçlarını ve bir aracı ateşe verdi; ayrıca Filistinlilere karşı gerçek mermiyle ateş açıldığı bildirildi. İsrail askerleri ise olay sırasında Filistinlilere doğru göz yaşartıcı gaz sıktı.

Yaralananlar ve tanıklar:

Filistinli sağlık görevlileri, saldırıda en az 2 kişinin yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını aktardı. Yaralılardan birinin Heidi Levine olduğu, kendisinin 63 yaşında ve Washington Post için foto muhabiri olarak çalıştığı belirtildi.

Yerleşimlerin hukuki statüsü:

Batı Şeria’da en az 3 milyon Filistinlinin yanı sıra yaklaşık 500 bin İsrailli Yahudi yerleşimci yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler kuruluşları ve birçok ülke, Yahudi yerleşimlerini uluslararası hukuk uyarınca "yasa dışı" kabul ederken, İsrail bu değerlendirmeyi reddederek bölgeyi işgal edilmiş değil, ihtilaflı bir alan olarak nitelendirmektedir.

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyah kıyafetli ve yüzleri maskeli onlarca İsrailli Yahudi yerleşimci, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırıp zeytin ağaçlarını yaktı. Saldırıda biri gazeteci olmak üzere en az 2 kişi yaralandı.