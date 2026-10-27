Zeytin kırma etkinliğinde çocuklar geleneksel üretimi öğrendi

Etkinlikte üretim adımlarını öğrendiler:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, zeytinin sofraya ulaşana kadar geçen hazırlık aşamalarını tanıdı. Zarokistan Bağcılar ile 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda küçük katılımcılar zeytin ayıklama, yıkama ve kırma gibi temel işlemleri bizzat deneyimledi.

Uygulamalı öğrenme yaklaşımı:

Etkinlikte çocukların yaparak öğrenmesi esas alındı; eğitmenler ve bakım sorumluları rehberliğinde yürütülen çalışmalar, teorik bilgilerle desteklenerek pekiştirildi. Bu yöntem sayesinde çocuklar, günlük yaşamda karşılaştıkları doğal ürünlerin üretim süreçlerine dair somut bir farkındalık kazandı ve merakları canlı tutuldu.

Paylaşma, birlikte çalışma ve doğayla bağ:

Zeytin kırma sırasında birlikte hareket eden çocuklar, paylaşma ve dayanışma gibi sosyal değerleri de pratikte yaşadı. Etkinlik, çocukların doğayla kurdukları bağı güçlendirmeyi ve üretime katılmanın verdiği mutluluğu deneyimlemeyi hedefledi. Organizasyon aynı zamanda ailelerin ve bakım verenlerin geleneksel üretim kültürünü çocuklara aktarması için bir köprü işlevi gördü.

Sonuç olarak etkinlik, çocukların hem el becerilerini geliştirmesine hem de geleneksel üretim kültürü hakkında bilinçlenmesine katkı sundu; katılımcıların birlikte üretme ve paylaşma deneyimi, sosyal gelişim açısından olumlu geri dönüşler sağladı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEDİĞİ ZEYTİN KIRMA ETKİNLİĞİNE KATILAN ÇOCUKLAR, GELENEKSEL ÜRETİM KÜLTÜRÜNÜ YAKINDAN TANIDI. DOĞAL ÜRÜNLERİN HAZIRLANMA SÜRECİNE KATILAN ÇOCUKLAR, BİRLİKTE ÜRETMENİN, PAYLAŞMANIN VE DOĞAYLA BAĞ KURMANIN ÖNEMİNİ DENEYİMLEDİ.