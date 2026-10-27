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Zeytinliğe düşen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Hatay İskenderun'da Cebike mevkiinde zeytin bahçesine uçan kamyonetin sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı, hastanede tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinliğe düşen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza haberi:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cebike mevkiinde meydana gelen kazada bir kamyonet zeytin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada kamyonetin sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Kurtarılan sürücü, ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi uygulandığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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