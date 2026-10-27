Zeytinliğe düşen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza haberi:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cebike mevkiinde meydana gelen kazada bir kamyonet zeytin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada kamyonetin sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
müdahale ve kurtarma:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Kurtarılan sürücü, ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi uygulandığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İSKENDERUN’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN EKİPLER BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI.
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