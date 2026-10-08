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Zonguldak'ta ruhsatsız ocak soruşturmasında dört kişi cezaevine gönderildi

Zonguldak'ta ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik rüşvet soruşturmasında 16 kişi gözaltına alındı; 4 tutuklandı, 8 adli kontrolle, 4 ise serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:48

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta ruhsatsız ocak soruşturmasında dört kişi cezaevine gönderildi

operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız maden ocaklarında usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet verildiği iddiaları üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Operasyon sonucunda aralarında iki orman muhafaza memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

iddialar ve soruşturmanın ayrıntıları:

Soruşturmada, orman personelinin kömür ocaklarındaki denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı yönündeki iddialar yer aldı. Ayrıca bazı ruhsatsız maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı halde tutanaklara yapılmış gibi işlendiği öne sürüldü. Bu iddialar soruşturmanın merkezinde bulunurken soruşturmayı yürüten savcılık ve emniyet ekipleri teknik delillerle tespit çalışmasını sürdürdü.

Adliyedeki işlemler sonrası savcılık, bazı şüpheliler hakkında serbest bırakılma kararı verirken bir kısmı sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık aşamasında serbest bırakılanlar arasında 1 rödovanslı saha kömür ocağı işletmecisi ile 3 ruhsatsız ocak işletmecisi bulundu.

Mahkemeye sevk edilenler arasından bir orman muhafaza memuru, bir TTK işçisi, bir ev hanımı ve ruhsatsız ocak işletmecileri ile sahiplerinin de bulunduğu 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ruhsatsız ocak sahipleri M.O. (37), M.M. (49), K.B. (62) ile ruhsatsız ocak işletmecisi E.A. (41) hakkında ise tutuklama kararı verildi ve şüpheliler cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK’TA RUHSATSIZ MADEN OCAKLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE RÜŞVET ALINDIĞI İDDİALARIYLA...

ZONGULDAK’TA RUHSATSIZ MADEN OCAKLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE RÜŞVET ALINDIĞI İDDİALARIYLA GÖZALTINA ALINAN 16 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI, 8'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA, 4'Ü İSE SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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