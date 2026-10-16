Zonguldak'ta ruhsatsız silah ağı çökertildi: üç tutuklama

Operasyon ve gözaltılar:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, 13 Ekim tarihinde Zonguldak merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda, kolluk kuvvetleri tarafından 5 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca şarjörü, 576 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız yivsiz tüfek, 1 bıçak ve 0,52 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

adliyeye sevk ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığına çıkarılan 6 kişiden 3'ü mahkeme kararıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerden ikisi için yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılırken, bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı ve benzer yapıların tespitine yönelik takip ile operasyonların devam edeceği bildirildi.

YAPILAN ARAMALARDA 5 RUHSATSIZ TABANCA, 8 TABANCA ŞARJÖRÜ, 576 TABANCA FİŞEĞİ, 2 KURUSIKI TABANCA, 1 RUHSATSIZ YİVSİZ TÜFEK, 1 BIÇAK VE 0,52 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.