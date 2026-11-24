Gelişmeler:

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak yağışlar sonucunda Çaydamar ve Üzülmez dereleri taşıdıkları alüvyonu denize ulaştırdı. Bu durum liman çevresinde suyun renginin yer yer sarıya dönmesine yol açtı. Açık denizde oluşan dalgalar ise zaman zaman dalgakıranları aştı.

Alüvyonun deniz ve kıyı görünümüne etkisi:

Derelerin getirdiği ince toprak ve kum parçacıkları kıyı sularında yoğun bulanıklık yarattı; liman bölgesindeki görsel değişim dikkat çekti. Bölgedeki balıkçılar ve sahil gözlemleri, su rengindeki değişimi ve dalga yüksekliğini doğruladı.

Meteoroloji uyarısı ve beklenen riskler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini, yağışların gece saatlerine kadar devam edebileceğini açıkladı. Kurum, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

ZONGULDAK'TA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ÇAYDAMAR VE ÜZÜLMEZ DERELERİNİN TAŞIDIĞI ALÜVYONLAR LİMANIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ. KARADENİZ'DE OLUŞAN DALGALAR İSE ZAMAN ZAMAN DALGAKIRANLARI AŞTI.