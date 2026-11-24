Kavak'ta otogar çevresinde fiyat gerilimi

Samsun’un Kavak ilçesinde otogar çevresinde faaliyet gösteren çay ocağı işletmecileri, belediyeye ait tesiste çayın 5 TLye satılmasına ve perşembe günleri ücretsiz dağıtılmasına tepki gösterdi. Esnaf, uygulamanın müşteri kaybına yol açtığını ve gelirlerini olumsuz etkilediğini söylüyor.

Esnafın şikâyetleri:

Otogar çevresindeki bazı işletmeciler çayı kendi mekanlarında 15 TLye sattıklarını belirterek, belediyenin daha düşük fiyatla satış yapmasının kendileri açısından haksız rekabet yarattığını ifade etti. Çay ocağı işletmecisi Veysel Aydın, uygulamanın işleri düşürdüğünü öne sürerek, "Burada hemen arka tarafta otogar çay ocağı var. Belediye başkanım orada çayı 5 liraya veriyor. Bizleri burada mağdur ediyor, bütün esnaf mağdur. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir şey yok. ... Perşembe günleri de çay bedava" dedi.

Aydın ayrıca, işletmelerinin günlük geçimini çay satışından sağladığını vurguladı: "Biz çoluk çocuğumuzun ekmeğini buradan kazanıyoruz. Evet, bu kazandan çıkarıyoruz. İşler düştü. İnsanlar orada çayı 5 liraya içiyor. Gelip buralarda 15 liraya içmiyor. Biz vergi veriyoruz, elektrik ve su parası ödüyoruz. Yani belediyeyle rekabet yapamıyoruz."

Belediyenin savunması ve vatandaş görüşleri:

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün ise uygulamaya ilişkin eleştirilere cevap vererek, bu hizmetin özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik olduğunu söyledi. Ün, "Burada oturan vatandaşlarımızın çoğu yaşlı ve emekli. Biz burada çayı 5 liraya veriyoruz. Onlar bizim değerlerimiz, kıymetlilerimiz. Hepimiz yaşlanacağız. Yaşlılarımıza ne kadar değer verirsek, gelecekteki nesiller de bize o kadar değer verir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan alınan tepkiler ise büyük ölçüde olumlu. Belediyenin tesisine gelenler uygulamayı ekonomik bulduklarını belirterek, "Halkımız için çok güzel bir uygulama. Zaten insanların bütçesi sınırlı. Belediyemizin tesisi çok güzel ve ekonomik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Konunun iki tarafında da ekonomik gerekçeler öne çıkıyor: esnaf düşük fiyat ve ücretsiz dağıtımdan kaynaklı müşteri kaybından yakınıyor, belediye ise sosyal amaçlı bir hizmet sunduğunu savunuyor. Tartışma, ilçedeki esnafın gelir dengesi ve belediye hizmetlerinin sosyal yönü arasındaki hassas çizgiyi gözler önüne seriyor.

ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİ VEYSEL AYDIN