Acun Ilıcalı yıldız isimle 3 yıl daha devam dedi

Şampiyonada başarılı bir sezonun ardından Liam Rosenier, Hull City'nin başında kalmaya devam ederek sözleşmesini üç yıl daha uzattı. Kulüp bu gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.

PLAY-OFF'A KADAR YÜKSELDİLER





Liam Rosenior, son haftalarda Hull City'nin çalıştırıcısı olarak harika bir iş çıkardı ve İngiltere takımına play-off'larda rehberlik etti. Bu performansın ödülü olarak Rosenior, Hull City ile olan sözleşmesini üç yıl daha uzattı.

"52 maçtan 18 galibiyet"

2022'de transfer edilen İngiliz çalıştırıcının, 52 maçın sonunda 18 galibiyet, 20 beraberlik aldıpı görülürken 14 mağlubiyet rekoru da bulunuyor.



