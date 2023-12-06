Acun Ilıcalı yıldız isme övgü yağdırdı: Taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Acun Ilıcalı'nın övgü dolu paylaşımı taraftarda heyecan yarattı! O ismi Hull City'e mi alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ACUN ILICALI'DAN HEYECAN VEREN PAYLAŞIM

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması sonrasında sarı lacivertli takım 4-1'lik galibiyet aldı. Maç esnasında İrfan Can Kahveci 1 gol atarak performansıyla göz doldurdu. Hull City sahibi ve Fenerbahçeli Acun Ilıcalı Kahveci ile ilgili övgü dolu paylaşım yaptı.





Ilıcalı paylaşımında şu sözlere yer verdi; 'Geldiğin ilk günden itibaren Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koyuyorsun. Dün performansında geldiğin seviyeyi alkışla seyrettim. İnşallah nice güzel başarılarını beraber görürüz.' İrfan Can Kahveci bu sezon 24 resmi maca çıktı ve 10 gol 5 asistlik performansı kariyerine kaydetti.