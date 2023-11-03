AFAD, 6 Şubat depremi sonrası Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi yolladı

AFAD’TAN OĞUZHAN UĞUR’A TEŞEKKÜR BELGESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bilinen adı ile AFAD 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen ve 11 ilde kalıcı hasar bırakan depremlerde yaptığı yardımlardan dolayı Oğuzhan Uğur’a teşekkür belgesi verdi.





6 Şubat depreminde paylaşımları ve açıklamaları ile çok konuşulan Babala tv ve Oğuzhan Uğur depremlerde gösterdiği duyarlılık ve maddi destekten dolayı ödüllendirildi.

TÜRKİYE TEK YÜREK

BaBaLa TV'ye ve Oğuzhan Uğur’a verilen teşekkür belgesinde "Aziz Milletimizin tarihindeki en zor sınavlarından biri olan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vermiş olduğunuz maddi destek, göstermiş olduğunuz yüksek ve samimi duyarlılık için tüm afetzedelerimiz adına ülkemiz adına teşekkür eder, AFAD Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız." Denildi..

AFAD'ın bu teşekkü belgesini kendisine vermesinden sonra ise Oğuzhan Uğur, sosyal medya platformuüzerinden takipçileri ile paylaştı.